Nueva jornada de protestas en Ferraz tras el primer día de investidura

Una nueva manifestación en la calle Ferraz, concretamente la decimotercera, ha congregado esta noche a unas 2.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, en contra de la amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas catalanes en una jornada precisamente enmarcada en el debate de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez.

Bajo un fuerte dispositivo policial, como el que se viene disponiendo habitualmente en estas concentraciones, los manifestantes han ido llegando desde las 19.00 horas a la esquina de la calle Ferraz con Marqués de Urquijo, portando banderas y de España y profiriendo cánticos contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont.

A esta nueva tarde de protestas se ha sumado el líder de Vox, Santiago Abascal, después de abandonar el hemiciclo del Congreso de los Diputados tras su intervención, impidiendo así la réplica de Pedro Sánchez. "Ahora puede usted lanzar sus embustes a quien quiera escucharle, que nosotros nos iremos junto al pueblo español", ha anunciado el propio Abascal justo antes de marcharse con el resto de diputados de su grupo, que también saludó después a los congregados en los alrededores del Congreso que se concentraron contra la amnistía.

Como las anteriores jornadas, los cánticos más escuchados siguen siendo 'Pedro Sánchez hijo de puta'; 'España no se vende, España se defiende'; 'Sánchez traidor' o 'No es una sede, es un puticlub' También ha llegado a Ferraz alrededor de las 20.00 horas un grupo de miembros del movimiento juvenil de Vox, Revuelta, que ha decidido pasar primero por la calle Génova, donde se sitúa la sede del PP, al cántico de 'PSOE, PP, la misma mierda es', antes de sumarse a los participantes congregados en la Ferraz. 'Puigdemont a prisión' o 'España es una y no cincuenta y una' han resonado de nuevo en este punto al igual que grandes pitadas con cacerolas al presidente en funciones.

No han faltado tampoco los insultos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con un cántico repetido en días anteriores: 'Si tienes un hijo subnormal, no lo trates mal, hazlo Policia Nacional', así como a la prensa a la que tachan de manipuladora y "pagada por el Gobierno". En esta ocasión se han podido ver multitud de pancartas en las que se podía leer: 'no habrá paz para los traidores', otra roja con el logo del PSOE tapado con letras negras de 'golpista'; otra con un fondo amarillo y letras rojas escritas en catalán: 'Apreteu que funciona' y otras de grandes dimensiones que ponían 'Sánchez traidor' y 'no nos engañan, Cataluña es España'.

Algunos de los 2.000 manifestantes, según datos provisionales de la Delegación del Gobierno en Madrid, han lanzado rollos de papel y latas a los agentes de policía, han utilizado un potente foco para deslumbrar a los periodistas que cubren la protesta y han quemado dos banderas esteladas. La primera línea de la manifestación la ha tomado un grupo de jóvenes vestidos de negro y con la cara tapada que han comenzado a mover las vallas de seguridad, alertando a la Policía, que se ha enfundado los cascos y han retrocedido con los escudos. Los mismos manifestantes han colocado en primera línea una muñeca hinchable de plástico con el logo del PSOE gritando "esta es Irene Montero"

Es una cifra ligeramente superior a la de los últimos días, pero está lejos de las hasta 8.000 personas que se reunieron algunas de las noches de la semana pasada.