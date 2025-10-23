Acceso

El nuevo abogado de Ábalos se estrena reclamando al Supremo la expulsión de PP y Vox del "caso Koldo"

El exministro pide que se aparte a los partidos del procedimiento para evitar que utilicen la causa "como instrumento del debate político"

José Luis Ábalos en una imagen de archivo
Ricardo Coarasa
José Luis Ábalos no quiere a PP y Vox ni a ningún otro partido político -Iustitia Europa y Ciudadanos también están personados como acusación popular- en el "caso Koldo". Su nuevo abogado, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista ha pedido al Tribunal Supremo (TS) por escrito que expulse de la causa a todas las formaciones políticas.

Si el alto tribunal accediese a su petición, la expulsión tendría efectos inmediatos en la acción popular pues es precisamente el PP el que aglutina a las diversas asociaciones que conforman la acusación popular unificada (donde también figuran, por ejemplo, Hazte Oír, Manos Limpias y la Asociación Liberum)

Según expone el letrado del exministro de Transportes, "salvo perversión del sistema y voladura de los equilibrios constitucionales" el ejercicio de la acción popular no supone "el desempeño de alguna de las dos misiones que la Constitución reserva a los partidos" (servir de instrumento fundamental de la participación política y de formación de la voluntad popular). Salvo que, puntualiza, "se pretenda utilizar la acción penal como instrumento del debate político y se produzca su absorción por parte de los partidos", lo que según denuncia supone la "usurpación de la participación ciudadana".

"Renuncia al debate político"

Para la defensa del exdirigente socialista mantener a los partidos políticos como acusación popular implica "la renuncia al debate político y su reconducción al judicial, desnaturalizando el debate, de que ser político, pasa a ser jurídico".

Y recuerda que el Tribunal Constitucional ha advertido de que, por su especial naturaleza y su configuración constitucional "disfrutan de ciertos privilegios, pero también son acreedores de ciertas limitaciones" que no afectan a otras asociaciones.

El abogado de Ábalos expone que se encuentran en la misma situación que las administraciones públicas, a quien el TC ha negado el derecho a ejercer la acusación popular por ser "órganos de poder de la comunidad política".

En definitiva, defiende que "la misión encomendada a los partidos según el artículo 6 de la Constitución cuestiona su legitimación en el uso de la acción popular".

"Ningún obstáculo constitucional existe para que se expulse a los partidos políticos personados en la causa -argumenta-, precisamente porque el ejercicio de sus funciones constitucionalmente asignadas, que conlleva ciertos privilegios, comporta, igualmente, determinadas limitaciones que no son aplicables al resto de entidades públicas y privadas".

