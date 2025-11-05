El PP obliga al Gobierno a responder por la comida de Alegría con Paco Salazar, expedientado por acoso sexual

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas por escrito para que el Gobierno tenga que responder por la comida que su portavoz, Pilar Alegría, mantuvo el pasado lunes con Paco Salazar, quien tuvo que dimitir este verano de sus cargos tras varias denuncias de acoso sexual.

Salazar, alto cargo de Moncloa, iba a ser nombrado integrante de la Secretaría de Organización del PSOE en la reunión del Comité Federal del pasado mes de julio, cuando se publicaron en la prensa los testimonios de varias mujeres que aseguraban haber sufrido acoso sexual por su parte. Fue apartado y actualmente se encuentra expedientado por el PSOE.

Sin embargo, el pasado lunes se conoció que Salazar y Alegría habían estado comiendo en un restaurante italiano de Madrid, cerca del Congreso de los Diputados. Según dijo después la portavoz, esa cita se enmarcaba en su "ámbito personal", ya que le conocía desde hacía años.

El PP ha encontrado un filón en esta situación y ha registrado una batería de preguntas en el Congreso sobre ello. "¿Considera la ministra portavoz que esta reunión amigable con Francisco Salazar constituye una actitud respetuosa con unas víctimas que han sido, además, compañeras suyas en el Gobierno y en el partido?", preguntan los populares.

También preguntan si el Gobierno mantiene algún contrato con una empresa de consultoría fundada por Paco Salazar y si "¿ha sido el cesde de Francisco Salazar una pantomima de cara a la galería mientras se sigue manteniendo en el núcleo decisorio del Gobierno?".