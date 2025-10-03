Una ONG marroquí pide a Israel que procese a uno de sus compatriotas participante en la "Flotilla"

La Organización Marroquí de Derechos Humanos y Lucha contra la Corrupción ha enviado una "carta abierta urgente a las fuerzas israelíes" para detener al ex presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Aziz Rhali, así como a otros conciudadanos que participan en la flotilla Sumud para levantar el bloqueo a la Franja de Gaza.

A diferencia de las organizaciones internacionales, la ONG marroquí instó a Israel a procesar a los implicados e imponer las penas más severas. En su carta, calificó el intento de la flotilla de romper el bloqueo como un "peligroso acto de provocación contra el Estado de Israel". Firmada por el secretario general de la asociación, Nabil Ouazzae, la carta recomienda no liberar a los ciudadanos.

La organización señala en particular que Aziz Rhali tomó la iniciativa de unirse a la flotilla "sin previo aviso ni coordinación con las autoridades marroquíes competentes para tal fin". También lo acusa de simpatizar con el Polisario y de haber incitado manifestaciones contra Israel en ciertas regiones de Marruecos.

En su argumento, la organización incluso consideró las acciones de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza como un "asunto interno". "Esperamos sinceramente que se alcance un alto el fuego para el hermano pueblo palestino y que se inicie un diálogo serio y responsable entre ambas partes, a fin de promover la paz y la estabilidad en la región", matizó la ONG.