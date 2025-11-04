No se ven muy creíbles los aplausos «norcorean style» a un tipo tan estúpido que ha conseguido sentarse en el banquillo del Supremo cuando el caso en origen afectaba al principal rival político. El cielo siempre puede esperar, pero por lo visto al fiscal general no se le podía demorar un solo minuto lo de enviarle información confidencial a su mail personal sobre la pareja de Ayuso.

No hay que ser un experto en derecho, ni la fiscal superior de Madrid, para saber que la comunicación de un abogado de la defensa con un funcionario judicial no es como pedirle a alguien que te diga la hora.

Como tiendo a pensar bien de los demás, a mí me cuesta ver al presidente del Gobierno dándole a Ortiz una orden tan asombrosamente estúpida. Por eso todo me encaja más como la típica cagada que te lía un subalterno buscando la foto de empleado del mes.

No sé en cuántos procedimientos judiciales sacan al funcionario de un partido nocturno de la Champions para enviar lo más rápido posible la información que acaba en manos de cinco cargos de Moncloa, que como el fiscal general, dependían todos de Sánchez. Quizás todo sea tan sencillo como que un tonto vea un charco y, en su arrebato de amor por Pedro, vaya corriendo con los dos pies a pisarlo.

En el caso hay más gente muy apasionada de lo suyo. Al equipo de estrategas de Moncloa le dio por enviar al rival interno de Óscar López en Madrid la típica puñalada en formato «compañero, pasa tú que a mí me da la risa». Tan llamativo le pareció aquel regalo con ántrax a D. Juan Lobato que le faltó tiempo para ir al notario a depositar conversaciones y móviles.

Por el motivo que sea, a consecuencia de aquello la jefa de gabinete de Presidencia y Ortiz «Mente Maestra» hicieron la de los moritos que venden costo en Lavapiés y borraron de sus móviles todas las conversaciones de aquellos días. No se ha visto defensa igual de fina y elegante desde los Springboks del 95.

Están los periodistas que trabajan para Semillas escribiendo en los periódicos muy ofendidos de que los jueces no se hayan creído sus mentiras sobre quién les filtró la información.

Hasta donde yo sé el caso no hubiera prosperado si alguno de esos periodistas, tan honrados como son todos ellos, además de decir que no fue el fiscal con quien habían hablado por teléfono hubieran señalado al delincuente que les filtró la información. Se ve que prefieren mandar a Ortiz al banquillo antes que decir la verdad.

Según la versión progubernamental que se repite con la rotundidad desde la que se afirma lo falso, es el Tribunal Supremo el que se está degradando a sí mismo al sentar al fiscal general en el banquillo.

Ojo, porque los que colocan la merca son los mismos teóricos de la comunicación que entienden que el show de Tele Pedro, el Tiktok de Bolaños y la «chonificación» de las tertulias son las jugadas con las que concurrir a unas futuras elecciones en 2026.

Quizás aún no sea tiempo, pero en algún momento de los próximos años es posible que Álvaro Ortiz, Begoña Gómez, Ábalos, Santos Cerdá, Armengol, Víctor Torres y los que quedan, puedan reflexionar de manera más equilibrada sobre a dónde les llevó su acuerdo fáustico. Lo que ya sabemos es que la campaña adelantada de La PESOE exige a todos los partidarios de Pedro que concurran de manera pública a actos humillantes y degradantes que solo se pueden practicar si ya has retirado de tu casa cualquier espejo que pueda reflejar tu propio rostro. Quizás en el futuro podamos subir al desván del fiscal, a ver si entre el polvo y los objetos desechados encontramos algún retrato al óleo cuidadosamente tapado.