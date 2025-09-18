Óscar Puente denuncia a un usuario de 'Twitter' por amenazas contra su persona: "Mira qué denuncia más guapa"

Las redes sociales se han consolidado como un espacio central de interacción pública, donde conviven opiniones políticas, debates y, a menudo, tensiones que en ocasiones derivan en comportamientos agresivos.

Sin embargo, en numerosas ocasiones estas tensiones y espacios de falsa "libertad" derivan en mensajes cargados de hostilidad, donde se puede llegar a incurrir en delitos, como ha ocurrido en diferentes ocasiones en España.

Una de las últimas víctimas de estos comportamientos incívicos y antidemocráticos ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, conocido como el 'ministro tuitero' por su gran actividad personal en dicha red social.

En los últimos días, Puente se ha visto afectado por el mensaje de un usuario que le interpelaba abiertamente en un mensaje cargado de amenazas explícitas. "Si algún día te veo, te cojo y te destrozo la cabeza. HDP", versaba la publicación, hoy eliminada.

Al mensaje, el ministro respondía adjuntando el tweet con un mensaje contundente, aunque en el habitual tono desafiante e irónico que le caracteriza: "Mira qué denuncia más guapa le va a caer a Antonio".

Sin embargo, lejos de quedar ahí, el usuario que amenazaba abiertamente al ministro -ante la advertencia de este de que interpondría una denuncia por el mensaje- decidió cerrar su perfil en la red social, cambiar su nombre de usuario y eliminar todo rastro -incluyendo la fotografía de perfil con su cara- que pudiese relacionarle con los hechos. Algo de lo que el ministro de percataba y se hacía eco en redes sociales.

"El valiente ha cambiado el nombre de la cuenta y retirado la foto. Lo que indica que es hasta posible que fuera suya. Se cree que así se va a librar de la denuncia", explicaba el ministro mientras adjuntaba fotografías como prueba de lo que estaba contando.

Puente interpone una denuncia en la comisaría del Congreso

Después todo, el ministro Puente compartió ayer por la tarde en su perfil de X que ya había interpuesto la denuncia por los hechos ocurridos: "Ya está en marcha. Ahora a esperar. Iremos dando cuenta del resultado", versaba la publicación, a la que acompañaba una fotografía de la denuncia.

En ella se detalla que, como diputado del Congreso, la denuncia se interpuso a las 19:34 horas del 17 de septiembre en la Comisaría de la Policía Nacional del Congreso de los Diputados.