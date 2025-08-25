Otegi y Junqueras acuerdan aumentar la presión independentista ante la "complicada" situación política de Sánchez

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se han reunido esta mañana en San Sebastián para "analizar la situación política" actual de España ante el inicio del curso político, en el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende convencer a sus socios parlamentarios para aprobar los Presupuestos Generales de 2026.

Durante el encuentro, ambas formaciones han analizado y explorado las respuestas a la "situación complicada y poco esperanzadora" que vive el Estado español, motivo por el que han acordado aumentar la presión independentista "tanto desde la calle como desde las instituciones".

"Frente a la ola reaccionaria que se levanta en el Estado español, coincidimos en que la solución es más nación y más construcción nacional. Este fue y será siempre el camino para hacer frente a situaciones como la actual", versa el comunicado conjunto difundido por la formaión vasca.

Además, los independentistas justifican sus acciones en el "momento curcial" que viven los pueblos vasco y catalán, especialmente en un momento en el que el Estado español "vive una situación compleja" al encontrarse en "un punto de inflexión, con nuevos retos por delante".

Al encuentro han acudido también el secretario de Relaciones políticas y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta; y la portavoz adjunta del Senado y miembro de la Mesa Política de EH Bildu, Idurre Bideguren, mientras que por parte de la formación republicana han participado su secretaria general, Elisenda Alamany, y el adjunto a la secretaría general, Oriol López.

Por su parte, la reunión entre los nacionalistas se ha saldado con el compromiso de ambas formaciones de colaborar "siempre" para que sus proyectos sean "más fuertes" y sus "naciones más justas y libres". "EH Bildu y Esquerra Republicana somos partidos hermanos, independentistas y de izquierdas, de pueblos hermanos", finaliza el comunicado.