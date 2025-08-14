Otra patera llega a Baleares con 22 inmigrantes a bordo

Una nueva patera, esta vez con 22 personas a bordo, ha llegado la madrugada de este jueves a la isla de Formentera.

La Guardia Civil ha interceptado a las 02:50 horas al grupo de migrantes, todos de origen magrebí, en la playa de Migjorn, ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.

La llegada de esta nueva barca se produce tras una jornada de miércoles en la que se contabilizaron 257 migrantes que alcanzaron Baleares a bordo de 16 pateras, ocho de ellas en Formentera, con 138 personas, y otras ocho en distintos puntos del archipiélago de Cabrera y al sur de Mallorca.

En lo que va de año han llegado a Baleares al menos 4.257 personas en 227 embarcaciones, según el recuento de EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

En 2024, arribaron al archipiélago de forma irregular por mar 5.882 migrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.