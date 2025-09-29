Pablo Iglesias obtiene la mejor nota entre los sustitutos y prepara su regreso a la nómina pública desde la Complutense

Día ajetreado para el exvicepresidente del Gobierno y cofundador de Podemos. A primera hora de la mañana un juzgado de Pozuelo de Alarcón notificaba que el juez Juan Carlos Peinado había presentado una demanda contra Pablo Iglesias por acusar de prevaricación al magistrado en las diligencias que han llevado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, al banquillo de los acusados. Como respuesta ha acusado al magistrado de "trabajar para derrocar al Gobierno" y ha denunciado que en España existen jueces que "hacen política".

Gracias al impacto generado por las declaraciones contra la labor del juez Peinado, el antiguo líder de Podemos ha aprovechado para comunicar, a través del medio de comunicación que dirige, sus últimos pasos para regresar a la Universidad Complutense. En el examen para los profesores sustitutos, Iglesias ha obtenido la mejor nota y en el caso de que se produzca una vacante, será el elegido para volver a pisar las aulas de las que fue expulsado en el mes de julio.

En su tercera etapa dentro de las aulas, Iglesias volverá en calidad de profesor sustituto con unas condiciones diferentes a las que acumulaba como docente asociado. Cabe recordar que antes de la llegada de Podemos a la esfera política, el líder de la formación morada abandonó la Universidad. Fuera de la vida pública recuperó su plaza en la Facultad de Ciencias Políticas, donde no abandonó sus "performances". Antiguos alumnos señalan que Pablo Iglesias se subía a la mesa para comenzar un debate con Iñigo Errejón o Ramón Espinar representado el cambio de régimen en Rusia antes de la creación de la Unión Soviética.

En base a la resolución del tribunal académico, Iglesias ha superado al segundo aspirante debido a su "formación académica y docente". La noticia, que ha sido adelantada por el diario que dirige, ha expresado la falta de profesores en la carrera de Ciencia Política y ha sentenciado que cabe esperar que Iglesias se haga con una de las plazas.

Pablo Iglesias compaginará su actividad docente

Con su despido en el mes de julio, el cofundador de Podemos promocionó en sus redes sociales un curso sobre análisis político para estudiantes de habla hispana y a ciudadanos activistas que busquen conocer como funciona la política o las estrategias para fomentar acciones organizadas de índole violenta en tiempos de crisis.

Dentro de las personas que cobrarán la matrícula de los estudiantes, se encuentran varias caras conocidas del PSOE. Además de Pablo Iglesias, el exministro de Universidad, Manuel Castells, y Arantxa Tirado impartirán clases en el curso.

En el caso de que obtenga una nueva plaza en la Complutense, el director de Diario Red, compaginará sus colaboraciones en 'Malas Lenguas', su dirección ' o el curso mencionado, con sus clases en la Universidad madrileña.