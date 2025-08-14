Pablo Iglesias reabre la nueva Taberna Garibaldi gracias a los más de 150.000 euros conseguidos en donaciones

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado a través de un vídeo que mañana abrirá la nueva Taberna Garibaldi, con una imagen renovada y en un local mucho más espacioso, después de cerrar el anterior establecimiento por falta de espacio.

"Ya es una realidad: este viernes por la tarde abre la nueva Taberna Garibaldi en Lavapiés. Haremos una inauguración en septiembre más en condiciones, pero ya desde este viernes vais a poder conocer la nueva Taberna Garibaldi, más grande y con más espacio para hacer más actividades culturales, para seguir creciendo y seguir teniendo un espacio cultural nuestro y antifascista en el que tomar una cerveza o lo que te apetezca con tu gente", argumenta Iglesias en la publicación, mientras que agradece "a toda la gente" que haya hecho posible esta reapertura.

Con ello se refiere a la campaña de crowdfunding que el propio Iglesias inició en Internet el pasado mes de abril para poder abrir otro local "más grande" que, finalmente, se acabó materializando y consiguió reunir más de 150.000 euros en donaciones anónimas.

En este sentido, el expolítico apunta en su publicación que el local, además de ser más amplio, cuenta también con terraza, mientras que avanza que "muy pronto" también dispondrá de un futbolín, algo de lo que el anterior establecimiento carecía.

Nuevo local, a costa de las donaciones de sus adeptos

No hay que olvidar que el delirio de Iglesias de iniciar una campaña de crowdfunding para poder abrir otro local "más grande" acabó siendo un milagro, y en apenas unas semanas logró reunir más de 150.000 euros en donaciones anónimas.

La campaña de donaciones a través de internet permaneció abierta durante poco más de un mes -desde el 7 de abril hasta el 20 de mayo-, y durante los 43 días que estuvo activa logró reunir más dinero de lo calificado como "óptimo".

El crowdfunding, que en principio finalizaba durante la noche del 19 de mayo, tenía como objetivo recolectar casi 147.000 euros (concretamente 146.996 euros) para trasladar su local a la nueva sede, que por entonces ya se prevía que fuese más amplia, aunque lo cierto es que hubo un atisbo de ampliar dicha campaña durante39 días más, pero finalmente el descaro de la prórroga hizo que Iglesias recapacitase y ampliase la campaña tan solo 24 horas más.

Además, cabe destacar que para conseguir el dinero deseado, el exvicepresidente del Gobierno no dudó en utilizar cualquier herramienta a su alcance, como hizo en su momento publicando un vídeo generado con Inteligencia Artificial de una conocida influencer pidiendo financiación para su bar.