Pablo Urdangarín, sobre Don Juan Carlos: "Ojalá pudiese volver"

La histórica entrevista del Rey Juan Carlos I en la cadena pública francesa ‘France 3’ sigue generando reacciones dentro y fuera de España. El que fuera jefe del Estado durante casi cuatro décadas habló abiertamente de su vida en Abu Dabi, de los escándalos que empañaron el final de su Reinado y de su deseo de regresar algún día a España, y dejó una de las frases más comentadas de la semana: no se arrepiente de sus "errores" en el plano personal, aunque confía en que los españoles terminen perdonándole.

Estas palabras se han escuchado también muy de cerca dentro de la propia familia. Su nieto Pablo Urdangarin, hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ha sido preguntado por la entrevista y por la situación de su abuelo. El deportista, que compagina sus estudios con su carrera en el balonmano (donde acaba de debutar en la selección nacional), ha expresado su deseo de que el Rey emérito pueda volver a instalarse en España: "Ojalá pudiese volver".

Pablo, que siempre ha evitado la polémica y suele mostrarse discreto cuando se le pregunta por asuntos familiares, ha respaldado además las palabras de Don Juan Carlos sobre el perdón, subrayando la humanidad de los errores: "Claro, como lo ha dicho", ha respondido cuando se le ha preguntado por la posibilidad de que el padre de Felipe VI sea perdonado por la sociedad española. Para el joven, "todo el mundo se equivoca", un mensaje en línea con la que su abuelo defendió en la televisión francesa.

El apoyo de Pablo no se limita a su abuelo. El nieto de los Reyes eméritos ha tenido también unas palabras para su padre, Iñaki Urdangarin, que se ha sentado estos días en un plató de televisión para una entrevista en profundidad en el programa ‘Pla Seqüència’, de La 2 de TV3 Catalunya. Preguntado por esa aparición pública, el joven ha vuelto a mostrar su lealtad familiar: "Sí, espero que vaya bien", ha asegurado, evidenciando el respaldo a su padre en un momento en el que éste intenta rehacer su vida tras la condena por el caso Nóos, su paso por prisión, el divorcio de la Infanta Cristina y el escrutinio público de los últimos años.

En la entrevista emitida en Francia, Don Juan Carlos recordaba que "todos los hombres cometen errores, todo el mundo los comete", y explicaba que su abdicación en favor de su hijo se debió, según defendió, a sus crecientes problemas de salud: en su opinión, "un rey debe ser fuerte físicamente" y él ya no lo estaba. Asimismo, relató que trasladó esta reflexión a Felipe VI y que el entonces Príncipe de Asturias le pidió que no abdicara, aunque finalmente acabó produciéndose el relevo en la Corona en 2014.

Sobre su futuro, el Rey Juan Carlos afirmó que se encuentra bien en Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020, aunque dejó abierta la puerta a un regreso, sin plazos ni certezas: "No sé lo que ocurrirá en los próximos meses o años. Dependerá de la situación y del momento", aseguró, deslizando a la vez su deseo de volver en algún momento a España.

Estas declaraciones una semana después del 50 aniversario de la reinstauración de la Monarquía en España han reavivado el debate sobre su legado y sobre la posibilidad real de ese regreso definitivo.