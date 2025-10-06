Page dice que hacer transacciones en sobres es "una cosa muy del pasado o muy sospechosa"

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado este lunes que "hacer transacciones en sobres es una cosa muy del pasado o muy sospechosa".

Durante su intervención en la inauguración de la rehabilitación integral de la sede de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta, ubicada en el Casco Histórico de Toledo, ha subrayado que "aquí no se lleva dinero nadie y menos en sobres", en alusión -aunque sin citar directamente- al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el exsecretario de Organización del PSOE, y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que pone el foco en "desembolsos" de 95.437 euros en efectivo.

"Hacer transacciones en sobres es una cosa muy del pasado o muy sospechosa", ha señalado García-Page que, por contra, ha valorado que en Castilla-La Mancha "ningún responsable de Hacienda han estado ni a un milímetro de tener que pisar ni un tribunal por deshonestidad".

