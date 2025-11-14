Page reprocha a Sánchez sus pactos con Junts: "Tiró a la basura los principios del PSOE"

Sin pelos en la lengua. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha reprochado al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, que para seguir en el Gobierno con sus pactos con Juntsdejase a un lado "los principios del PSOE". Para Page, Sánchez ha optado por pactar con la "derecha racista y xenófoba" catalana antes que pensar en la compatibilidad del Ejecutivo y en los valores formalizados por los socialistas.

Con el recuerdo de los votantes tradicionales del PSOE que depositaron su confianza en la candidatura del jefe del Ejecutivo, el líder de la facción manchega ha lamentado las decisiones tomadas desde Moncloa para contentar a los socios independentistas que han optado por una constante "amenaza" de ruptura para obtener el regreso del líder de Junts, Carles Puigdemont a España. Por primera vez, Page ha desvelado que habló con Sánchez para trasladar su perspectiva y aconsejar convocar nuevas elecciones tras las posibles alianzas que han puesto en riesgo la estabilidad del territorio nacional.

Sin nuevas percepciones sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que desde hace años su relación no existe fuera de los ámbitos institucionales. Varios audios del presidente del Gobierno hablando sobre sus ministros dejaron en un lugar complicado tanto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como a García Page. Con el mismo tono que ha denunciado los favores a los catalanes que atacan tanto a la igualdad entre las Comunidades Autónomas como a la Constitución española con los diversos favores que se han realizado. A diferencia de su relación con el líder de los socialistas, ha ensalzado la figura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha recuperado la normalidad ante la caída del movimiento independentista.

Page reclama igualdad en la financiación entre las comunidades

A la espera de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha reclamado que no se produzcan "excepciones" que aúnen las diferencias entre los ciudadanos y que puedan poner en riesgo la igualdad entre las personas. Para ello reclama que los debates se produzcan en entornos en los que estén representadas todas las comunidades autónomas.

Su demanda evitaría que los independentistas impusieran sus preceptos en las negociaciones para dirimir la financiación de los diversos territorios en España. "Es la primera condición", ha asegurado ante las ingentes cantidades de dinero que han acumulado las arcas estatales en los últimos años.

Sin volver a mencionar al presidente del Gobierno, ni valorar la gestión realizada espera que la reunión programada para el próximo lunes sobre las finanzas y la Política Fiscal en suelo español sirva para mejorar la vida de los manchegos de la misma manera que su propuesta avalada en el Congreso de los Diputados para aprobar la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.