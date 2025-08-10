El Paraíso que el Estado Islámico ofrece a sus yihadistas: 80.000 sirvientes y una casa dentro de una gran perla

Los fanáticos no se cortan a la hora de engañar a los incautos a los que suelen enviar a la muerte. El Estado Islámico (Daesh, Isis), a través de la publicación de su franquicia en Afganistán y Pakistán (el ISPK) explica en “La Voz de Korasan” el paraíso que espera a sus terroristas en caso de fallecer en combate: “Un musulmán tendrá ochenta mil sirvientes en el Paraíso y tendrá una casa hecha de una perla hueca cuya altura en el cielo es de sesenta millas. ¿Sabías que en el Paraíso tendrás todo lo que tu alma desee y que agradará a tus ojos? Oh soldado, ¿venderías el gran reino del Paraíso por unos pocos dirhams, junto con la humillación y la sumisión?”. Desde luego,la oferta es tentadora...; el concepto de Paraíso desde una óptica materialista y no espiritual, que se supone que es lo que aspira cualquier persona creyente que se conduce de forma recta en su vida, no es precisamente que, tras su muerte, le toque el Gordo de la Lotería de Navidad.

En un artículo dedicado a explicar las razones por las que hay que acabar con los “taghut” (los que usurpan el poder de Alá), aseguran que “el menor hombre en el Paraíso viajará en su reino durante dos mil años sin completarlo? ¿Sabías que la verdadera riqueza está en el Paraíso? (...) ¿Tienes miedo de morir de hambre? Incluso si mueres de hambre y eres musulmán, saldrás victorioso, porque la verdadera bienaventuranza está en el Paraíso. (...) Quien de vosotros quiera vivir honorablemente en este mundo, que deje este trabajo humilde e incrédulo y luego salga a luchar en el camino de Allah”. Al final, es que hagan la yihad de cuardo con las instrucciones de Daesh.

Como es habitual, marcan como objetivos a judíos y cristianos, que por lo visto esclavizan a sus ejércitos. “Cuando los cristianos bombardean a los muyahidines musulmanes, reciben los cuerpos, los toman y se los entregan a los estadounidenses si los estadounidenses los necesitan. Entonces, en realidad, son ellos los participantes en la guerra global contra los muyahidines, no todos los soldados”, aseguran. "La decisión sobre los soldados del Taghut forma parte de la introducción a la Sharia” (la interpretación más rigorista del Islam).

Son afirmaciones que desde Occidente, sería un error, se puede tender a ridiculizar. Todo lo contrario. Hay que tenerlas en cuenta, porque es lo que se transmite a los terroristas y, por lo que se ve, se lo creen y actúan en consecuencia.

Sobre todo despues de las útimas órdenes directas a sus yihadistas de atacar Europa por medio del desmbarco en sus costas (¿mezclados entre los inmigrantes que sólo buscan una vida mejor?), lo que supone que tendrían células ya entrenadas en África para cometer atentados en el Continente. De hecho, reconocen que lo que hacen en Mozambique y el Congo es un entrenamiento para esas acciones criminales en el futuro.