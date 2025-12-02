El Parlamento de Cantabria se opone a que el Palacio de La Magdalena sea Lugar de Memoria

El Parlamento de Cantabria aprobó este lunes, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo de PRC y PSOE, una iniciativa en la que muestra su oposición a que el Palacio de La Magdalena de Santander sea reconocido como Lugar de Memoria Democrática.

Además, en la resolución aprobada se defiende el derecho del Parlamento cántabro a derogar la ley autonómica de Memoria Histórica, como hizo en 2024 con los votos de los populares y de Vox, una derogación que fue suspendida por el Tribunal Constitucional al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La proposición no de ley planteada por el PP responde a la resolución aprobada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para iniciar el procedimiento para declarar el conjunto de la península de La Magdalena como el primer Lugar de Memoria de Cantabria por haber albergado, en la zona de las Caballerizas, un campo de concentración franquista entre agosto de 1937 y noviembre de 1939.

El PP cree que, con iniciativas como esta, el Gobierno de España pretende "rescribir" y "manipular" la historia del país y también para intentar "desviar la atención de los temas que verdaderamente le preocupan a la sociedad y de los "numerosísimos casos de corrupción que rodean" a Pedro Sánchez, informa Europa Press.

Además, a su juicio, si se reconoce La Magdalena como Lugar de Memoria, se va cometer "una injusticia con la Historia" y también "con muchas familias de víctimas de la violencia política en la etapa de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura".

"Independientemente de que, en verdad, la Campa de La Magdalena fue un campo de concentración de prisioneros --otros muchos lugares lo fueron-- no creo que ninguno tengamos derecho a defender que ese sea el elemento que defina el Palacio de La Magdalena", ha dicho el diputado Íñigo Fernández.

A su juicio, el Palacio se define, no por que cerca de allí, en la zona de Caballerizas, hubiera un campo de prisioneros, sino por ser "el lugar más hermoso de la ciudad"; una construcción que promovieron los santanderinos" mediante recaudación popular y que regalaron a la familia real y fue su lugar de veraneo durante 25 años y también la sede donde aún hoy siguen celebrándose los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Por ello, cree que el reconocimiento que plantea el Ejecutivo central en La Magdalena, "ensombrece lo que es verdaderamente ese lugar y lo que significa en la sociedad de Cantabria".

Además, cree que iniciativas como esta pretenden "enterrar el espíritu de la Transición" y la "concordia" que se estableció entonces entre españoles, "reabrir heridas" y "establecer víctimas de primera y de segunda", en el que "a unas se le rinden homenajes a otras no".

En una línea similar se ha manifestado la portavoz de Vox, Leticia Díaz, que considera que el Gobierno, con su iniciativa sobre La Magdalena, no pretende un acto de "reparación", sino continuar con la "manipulación histórica y mediática" que, a su juicio, está llevando a cabo el Ejecutivo para intentar la "imposición de la amnesia selectiva" y establecer una "jerarquía obscena entre las víctimas"

Por su parte, el PSOE considera que, con esta iniciativa "profundamente injusta" que plantea el PP, este partido quiere volver a "atacar" las leyes de memoria histórica, tanto nacional como la de Cantabria, aún vigente, y "minimizar" el sufrimiento de las víctimas del Franquismo.

Ha defendido que la memoria histórica no divide, sino que lo que realmente lo hace es "el olvido y el silencio ante el sufrimiento de miles de personas que fueron encarceladas, torturadas y asesinadas sin juicio ni derecho alguno".

"La reconciliación no nace del olvido sino del reconocimiento y del respeto a la verdad. Y en una democracia plena no se tapan los horrores del pasado", ha argumentado.

Su homólogo del PRC, Pedro Hernando, considera que reconocer que en la campa de La Madgalena hubo un campo de concentración no significa rescribir la historia, sino "que se cuenta". "Y creo que el problema está en lo contrario, en no contarla", ha defendido.

Por otra parte, y en base a la otra reclamación que plantea la iniciativa, el PRC ha defendido la capacidad del Parlamento tanto para aprobar como para derogar, como ha hecho, la ley autonómica de Memoria. "El Tribunal Constitucional decidirá, me imagino, que en ese sentido", ha afirmado.

Sin embargo, ha recordado que, mientras el Constitucional no derogue definitivamente esa norma --"como espero que ocurra", ha dicho Hernando--, esa ley está "plenamente vigente".

Antes de la votación y escuchada la postura de todos los grupos, el diputado popular Íñigo Fernández se ha felicitado de que Vox fuera ha respaldar la iniciativa del PP.

"Está usted tan identificada con el Partido Socialista que tenía mis dudas. Creo que es la primera vez en toda la mañana que no vota usted lo mismo que el PSOE", ha ironizado.