El Parlamento Europeo cita a Marlaska por las agresiones a policías y guardias civiles

El Parlamento Europeo, a través de un acuerdo alcanzado esta mañana por los portavoces de los principales grupos políticos de la Comisión de Peticiones, para que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. comparezca el próximo 28 de enero e informe sobre las razones por las que no de declara profesión de riesgo a los agentes de las Fuerzas de Seguridad y sobre el aumento de las agrasiones a los mismos.

Se trata de una iniciativa de la Confederación Española de Policía y que "constituye un avance esencial para que el ministro del Interior más reprobado de la democracia dé explicaciones sobre por qué sigue negándose a impulsar medidas como el declarar a los policías y guardias civiles como profesiones de riesgo (adelantando así su edad de jubilación y potenciando su pensión de retiro, para no perder cientos de euros al mes) o reformar el Código Penal para que las consecuencias de agredir a un agente no sigan siendo prácticamente testimoniales, pese a haberse alcanzado en 2024 la mayor cifra de agresiones, con una media de 1.406 al mes", subraya el sindicato.

En el primer semestre de 2025 el número de agresiones a miembros de ambos Cuerpos de seguridad ha superado las 8.000 y de mantenerse esa tendencia los resultados de este año serán similares a los del pasado ejercicio, de tal forma que la mayor violencia en la calle contra los agentes se ha consolidado, "erosionando así el principio de autoridad y, lo que es peor, poniendo en riesgo a quienes se juegan la vida por proteger la de los demás".

Grande-Marlaska tiene una oportunidad esencial para no huir de esta convocatoria, para dar la cara por los policías y guardias civiles y, en definitiva, para no escurrir el bulto frente al Parlamento Europeo y pasar a ser, también en el ámbito comunitario, un ministro bajo sospecha política, agrega.