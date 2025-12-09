Una patrullera británica impide la llegada a las costas españolas de una patera que había partido de Marruecos

Unidades de la Guardia Costera de la Marina Real Británica frustraron otro intento de migración irregular frente a la costa norte de Marruecos. Una embarcación transportaba a varios personas y fue avistada rumbo hacia la costa española. El personal de la citada unidad intervino rápidamente e interceptó la embarcación, evitando que los ocupantes sufrieran lesiones, informa Nador City, que no explica las razones de la intervención británica en este caso.

Fueron detenidos los 41 ocupantes de la embarcación, que y trasladados al puerto de Alhucemas, donde fueron puestos a disposición de los servicios de seguridad para su procesamiento. Se están iniciando los procedimientos legales aplicables en estos casos, incluyendo investigaciones sobre la organización del viaje y las posibles rutas utilizadas por las redes implicadas, agrega.