Pedro Sánchez defiende el acceso de atacantes de cuadros a museos: "Libertad ideológica"

El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que no puede vetar el acceso a museos de miembros de colectivos que practican de forma reiterada el ataque a obras de arte, como Futuro Vegetal, debido a que "cualquier restricción general de acceso por motivos ideológicos" a estas instalaciones culturales "resultaría contraria a los principios constitucionales de igualdad y libertad ideológica".

El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada al Senado y recogida por Servimedia, donde el parlamentario del PP José Antonio Monago se había interesado por el ataque que dos integrantes de Futuro Vegetal perpetraron el pasado 12 de octubre contra un cuadro de Colón colgado en el Museo Naval de Madrid.

Las atacantes lanzaron pintura roja biodegradable sobre el cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', de José Garnelo. Las dos autoras de la agresión justificaron su acción porque querían usar sus "privilegios de mujeres blancas" para servir de altavoz a los pueblos originarios, al tiempo que añadieron que esta obra "glorifica el colonialismo y el genocidio".

En su pregunta, el PP planteaba si, ante este "acto vandálico", va a solicitar el Ministerio de Defensa en el procedimiento judicial "la prohibición de entrada de activistas de este movimiento en instalaciones militares y museos dependientes del Ministerio".

Monago también argumentaba en su pregunta que esta acción contra el cuadro de Colón "pone de relieve las deficiencias en los protocolos de seguridad de las instalaciones culturales del Estado y plantea dudas sobre la suficiencia de las medidas de prevención y respuesta ante acciones de carácter ideológico o extremista".

Para este senador, "además del daño artístico y simbólico, el incidente afecta a la imagen institucional de la Armada y al compromiso del Gobierno con la protección del legado histórico nacional".

A este respecto, en su contestación, el Ejecutivo sostiene que "los museos nacionales son servicios públicos estatales destinados al acceso y disfrute del patrimonio cultural, de conformidad con el artículo 44.1 de la Constitución española".

"Cualquier restricción general de acceso por motivos ideológicos resultaría contraria a los principios constitucionales de igualdad y libertad ideológica reconocidos en los artículos 14 y 16.1 de la Carta Magna", apunta el Gabinete de Pedro Sánchez respecto a que se vetase preventivamente la entrada a museos de miembros de colectivos como Futuro Vegetal.

No obstante, La Moncloa añade que "el Museo Naval, en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 21.2 del Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, vela por la integridad y conservación de sus bienes culturales, así como por el orden y seguridad de sus salas, reservándose la potestad de excluir a quienes, por cualquier motivo, lo alteren".

En este sentido, con ocasión del incidente ocurrido en octubre, "el director del museo presentó la correspondiente denuncia ante la comisaría competente".

Se asegura que esto supone que se han iniciado "las actuaciones policiales y judiciales oportunas para el esclarecimiento de los hechos y contando con la plena colaboración del Ministerio de Defensa en todo aquello que pudiera resultar de utilidad para la resolución del procedimiento".