Peinado no facilitará más grabaciones de las declaraciones del "caso Begoña Gómez"

El magistrado Juan Carlos Peinado ha comunicado a las partes personadas en el "caso Begoña Gómez" que no facilitará más copias de las grabaciones de declaraciones practicadas en el seno del procedimiento contra la esposa del presidente del Gobierno. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 acata así el mandato de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 13 de mayo le conminó a aplicar "restricciones" a este respecto para preservar el "derecho a la intimidad" de los afectados.

Peinado se pronuncia así en la providencia en la que rechaza la petición de esas grabaciones por parte de la acusación popular que aglutina Hazte Oír y de la defensa de la mujer de Pedro Sánchez, a quienes recuerda que la Audiencia madrileña expuso en esa resolución que debían establecerse limitaciones a este respecto "a fin de garantizar el derecho a la imagen de todas las partes, ya que se trata de actuaciones reservadas como toda actuación practicada en fase de instrucción".

La Audiencia esgrimió no obstante que debe garantizarse a las partes "el pleno acceso de las actuaciones, pero con el debido respeto al derecho a la intimidad de los declarantes". Dejaba a salvo, por tanto, que acusaciones y defensas "puedan instruirse y tengan derecho" a las diligencias en la Secretaría del juzgado del contenido de esas comparecencias.

En esa misma línea, el juez Peinado emplaza a las partes a personarse en el juzgado para poder examinar las grabaciones "y tomar las oportunas notas" respecto a esas declaraciones.

La negativa de Peinado afecta de lleno a la copia de la declaración de Begoña Gómez del pasado día 10, en la que admitió que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez le acompañó "de manera puntual" en "actos particulares" y envió "esporádicamente" en su nombre correos electrónicos vinculados con la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense, aunque lo hizo como "amiga" y no en su condición de empleada pública. No obstante, en esa comparecencia -en la que únicamente respondió a preguntas de su abogado-, la mujer de Pedro Sánchez aseguró que Álvarez "jamás" le ayudó "en actividad profesional alguna".