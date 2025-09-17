Pérez-Reverte, crítico sobre el sabotaje de la Vuelta a España: "Un presidente que boicotea y una oposición paralizada"

El boicot de la última etapa de la Vuelta a España 2025 sigue dando de qué hablar estos días. Desde políticos hasta medios de comunicación, todos están ofreciendo de primera mano sus impresiones acerca de la manifestación que congregó el pasado domingo en Madrid a más de 100.000 personas, según datos del delegado del Gobierno en la capital.

Una de las últimas personas en sumarse a esta oleada de críticas ha sido el escritor Arturo Pérez-Reverte. El periodista, autor de la saga 'El capitán Alatriste', compartía a través de su perfil en la red social X (antiguamente Twitter) un mensaje indignado donde cargaba contra todos los actores políticos.

Cuesta abajo y sin frenos

Según Pérez-Reverte, la situación política actual en nuestro país, especialmente la de estos últimos días, es comparable a "ir a bordo de un autobús de suicidas". De acuerdo al escritor, el Gobierno ha sido el responsable del sabotaje de la competición de ciclismo, con Pedro Sánchez a la cabeza.

"Un presidente de España que boicotea la Vuelta a España. Un delegado del Gobierno en Madrid que celebra que les partan la cara a veinte de sus policías. Un ministro del Interior que desaparece en cuanto surge un problema", enumera Pérez-Reverte. Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí, y el escritor ha reservado unas palabras para la formación de Feijóo.

Y es que el Partido Popular ha sido calificado por el periodista como "una oposición paralizada", comparable a "un conejo ante los faros de un automóvil". Como conclusión a su mensaje, el autor de 'Misión en París' no tiene claro que es lo que pasará cuando ese autobús del que habla "se vaya al carajo por el acantilado".

No es la primera vez este mes que Arturo Pérez-Reverte expresa su indignación ante la situación política en España. Hace unas semanas, durante su aparición en 'El Hormiguero', el escritor aprovechó para definir a Pedro Sánchez como alguien "que vendería hasta a su abuela".