Piden la expulsión de los extranjeros que han protagonizado graves incidentes en el edificio de una ikastola de Pamplona ocupada

UPN ha solicitado al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que se personen como acusación en los procesos penales que se lleven a cabo tras las últimas detenciones en el edificio de la antigua Ikastola Jaso, y también les ha instado a que pidan la expulsión de los extranjeros arrestados.

En virtud del artículo 89.1 del Código Penal, “creemos oportuno exigir al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que se personen en los procedimientos penales que se inicien y ejerzan la acusación, solicitando una condena de prisión y su sustitución por la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en España”.

“En las últimas semanas se han registrado numerosos episodios de extrema gravedad: riñas multitudinarias con armas blancas, robos con fuerza, agresiones con resultado de lesiones e incluso ataques a los agentes que intervienen en el lugar, con lanzamiento de botellas y otros objetos contundentes a Policía Foral y Policía Municipal, a quienes agradecemos la labor que están realizando en la zona”, subrayan.

"Ambas administraciones deben dar un paso al frente para que estas personas abandonen nuestro país”. Además, con el fin de evitar que se siga prolongando esta situación, UPN ha pedido al Ayuntamiento que “continúe trabajando para que el derribo del edificio se produzca cuanto antes, tal y como ya apoyó en junio al respaldar la solicitud presentada por la propia ikastola, propietaria de los terrenos, para adelantar la demolición de los edificios e instalaciones”.