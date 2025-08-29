Planas carga contra el PP por "luchar contra el Gobierno" cuando este se centraba en apagar los incendios

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido esta mañana en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado, a petición del Partido Popular, para dar explicaciones sobre la gestión llevada a cabo desde su Ministerio para dar respuesta a la emergencia ocasionada por los incendios forestales que han calcinado España este verano.

Durante su comparecencia, el ministro ha cargado contra el Partido Popular, al que ha acusado de "luchar contra el Gobierno" cuando este centraba todos sus esfuerzos en acabar con los diferentes incendios forestales por todo el territorio español.

Mientras tanto, Planas ha ironizado con que si el Partido Popular ha convocado "tan pronto" a los ministros en el Senado por los incendios "es una muestra de confianza en el Gobierno", especialmente de aquello que han hecho "desde junio del año 2018".

"Cuando tuve conocimiento de esta petición de comparecencia me quedé un poco sorprendido porque creo, sinceramente, que continúa siendo este un momento necesario, no solo de trabajo, sino de prioridad, en la extinción de los incendios, sobre todo estando ellos en actividad", ha señalado durante su intervención en la Comisión. Por ello ha defendido que "solo en el momento en el que estén extinguidos" los incendios podrán hacer "una valoración exacta y rigurosa de los mismos" ya que, en sus palabras, "en estos momentos la prioridad es proteger personas, proteger bienes".

Se muestra “sorprendido” por las propuestas del PP contra incendios

El ministro se ha mostrado "sorprendido" por las medidas presentadas por el Partido Popular contra incendios tras el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Pacto de Estado contra la emergencia climática.

"Las propuestas, algunas ya sabemos que están en vigor. Hay una de ellas que se pide el aumento del adelanto de las ayudas y de los pagos a agricultores y ganaderos hasta el 80%. Sinceramente pienso que no es de mala fe, por su parte, el pedirlo. Creo sinceramente que no es mala fe, es simplemente pura ignorancia. El 16 de julio se aprobó ya ese incremento en Bruselas", ha reprochado.

Por lo tanto, Planas ha puntualizado que le parece "un poco sorprendente" pedir aquello que se ha aprobado:"Pero, en fin, cada uno va a lo que va. Nosotros vamos a que agricultores y ganaderos tengan el mejor apoyo posible".

Asimismo, el ministro ha alertado de que los incendios forestales de este verano no son "un fenómeno aislado", sino que está directamente relacionado con el cambio climático. "Esto no es un problema de calor, ni un problema solo de pluviometría. Es un problema de cambio climático, de emergencia climática y negar la realidad no sirve de nada. En esa situación tenemos que tener la altura de miras, de tener una capacidad de Pacto de Estado", ha zanjado.

El PP le acusa de ser "cómplice" de los incendios

El Partido Popular ha sido tajante con el ministro, al que han acusado de "ser corresponsable y cómplice" de los incendios, escudándose en que Planas "lleva siete años tortuando y demonizando a los agricultores y ganaderos".

Así lo han hecho los senadores populares, Lorena Guerra y Antonio Luengo, que le han recordado "su ausencia" durante la lucha contra los incendios. "Los incendios comenzaron a finales de junio y los más devastadores el 8 de agosto y usted salió a decir ente poco y nada el día 21,mientras perdían la vida personas, pueblos enteros ardían, y miles de agricultores y ganaderos destrozados al ver cómo en segundos desaparece el trabajo de toda una vida", le ha recriminado la portavoz de Agricultura, Lorena Guerra.

Del mismo modo, el PP ha enfatizado en las medidas "ecoprogres tomadas desde un despacho", mientras le han recordado que el ganado "es la mejor prevención para evitar los incendios" a través del pastoreo. A lo que han calificado de ser una "desbrozadora natural del monte".