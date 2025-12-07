El PP planteará que los ministros tengan que justificar sus ausencias del pleno del Congreso

El Partido Popular va a presentar una reforma del Reglamento del Congreso para que los ministros tengan que justificar sus ausencias en las sesiones de control al Gobierno, de modo que solo puedan faltar cuando tengan citas "ineludibles".

En un vídeo remitido a los medios, Ester Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso, ha anunciado esta propuesta tras conocer que este próximo miércoles, en la última sesión de control del año, no irán al pleno siete ministros y que la oposición no podrá preguntarles por "escándalos" como el caso de Paco Salazar, el exdirigente socialista y exasesor de Moncloa acusado de acoso sexual por dos militantes.

"Pero Sánchez no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual nos lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento", ha subrayado Muñoz.

En este sentido, la dirigente popular ha puesto el foco en la gestión de las denuncias por parte del PSOE -que ya ha reconocido su error por su falta de diligencia- y ha criticado a la vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quien, a su juicio, "podría haber estado impidiendo que se conociese toda esta verdad".

Los populares creen que es ella la que ha dicho a los ministros que no acudan a la sesión de control. Así, entre las ausencias del Congreso estarán las de la vicepresidenta Montero y la de la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, quien fue fotografiada en una comida con Salazar tras conocerse las denuncias.

Finalmente, Muñoz ha criticado las ausencias, al tiempo que ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va tener que explicar todo lo que ha sucedido en su entorno de confianza y asumir responsabilidades por la actuación de Salazar, pero también de quienes fueron los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.