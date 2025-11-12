El PNV advierte a Sánchez que su Gobierno ha pasado a la agonía y reclama cambios: "No basta con resistir"

"No basta con resistir". Con estas palabras la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha puesto en duda la efectividad del Gobierno que se encuentra "agonizando", después de su paso por la UCI en la que entró el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desde la ruptura con Junts.

Reafirmando la idea presentada con la separación del matrimonio entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, el PNV ha reclamado a Sánchez que para mantener su apoyo y tener la opción de llegar a 2027, "construya confianzas" con sus socios parlamentarios. Vaquero ha asegurado que sin el apoyo de los nacionalistas no "tendrá sentido" agotar la legislatura sin la aprobación de nuevas normativas en el Congreso de los Diputados. "¿A dónde vamos y cómo vamos?...No basta solo con resistir", ha sentenciado ante las declaraciones de Sánchez.

En una Sesión de Control que se ha alargado debido a la comparecencia del líder del Ejecutivo para explicar la situación que atraviesa el Gobierno de España, las reclamas del PNV se han solidificado con las declaraciones de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que no ha dado un paso atrás con la decisión tomada la semana pasada. "Esta relación se ha acabado, es un cínico y un hipócrita", ha sentenciado.

El PNV mantiene su apoyo a Sánchez

Vaquero ha intervenido en el Pleno tras la comparecencia del presidente del Gobierno para analizar los asuntos europeos e internacionales, pero ha aprovechado para apuntar que la legislatura se encuentra "bloqueada" por los choques del Gobierno con Junts y Podemos, y le ha advertido de que el PNV no tiene intención de romper, pero sí exige que se cumpla lo pactado. "No es nuestra intención ir en choque, pero para eso le exijo que se tome en serio nuestro acuerdo de investidura", ha recogido Europa Press.

En ese sentido, la diputada vasca ha lamentado que estas negociaciones "avanzan, pero muy despacio" y que existen "resistencias políticas y administrativas salvables pero incomprensibles". Aunque por el momento desde la formación se mantiene el apoyo, no se descarta seguir las decisiones de Junts.