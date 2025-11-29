El PNV exige a España y que pida perdón por Guernica tras la visita de Felipe VI y el presidente alemán

El Lehendakari, Imanol Pradales, lamenta "la magnífica oportunidad perdida" este pasado viernes por el Estado español para reconocer, al igual que Alemania, "el daño causado" en Gernika por el bombardeo de 1937, no para "expiar culpas" ni "reabrir heridas", sino para "restañarlas" transcurridos 88 años del ataque aéreo de los nazis y medio siglo después de la muerte de Franco.

Pradales, en un artículo publicado en LinkedIn este sábado, y recogido por Europa Press, aplaude y agradece a Alemania el "ejercicio de responsabilidad histórica, de compromiso ético y político con la paz, la democracia y la reconciliación" realizado con la visita a la localidad vizcaína del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, para homenajear a las víctimas y reconocer la "responsabilidad" de Alemania en el bombardeo, y reclama al Estado español que siga su ejemplo.

El jefe del Gobierno Vasco recuerda que "el pueblo de Gernika, que representa al pueblo vasco, fue reducido a cenizas hace 88 años", y destaca que víctimas y familiares han vivido "sin un perdón, sin nadie que reconociera su horror y sufrimiento, sin nadie que admitiera su responsabilidad, sin atisbo de verdad, justicia o reparación".

Es más, subraya que han sufrido "décadas de embustes, escuchando al régimen nacido de aquella barbarie", el franquismo, "afirmar hasta su final que 'la España de Franco no incendia'". "Tras la mentira, llegó el silencio, seis décadas de silencio hasta 1996. Ese año el Parlamento alemán, el Bundestag, aprobó donar tres millones de marcos (1,5 millones de euros) para la reconstrucción del polideportivo de Gernika. Fue un primer gesto de resarcimiento", añade.

El Lehendakari señala que, un año después, el expresidente de Alemania Roman Herzog escribió una carta oficial "reconociendo la responsabilidad del Estado alemán en la acción realizada por la aviación que ayudaba al ejército franquista", que fue leída por el embajador en Gernika "ante 150 emocionados supervivientes", que escucharon cómo les ofrecía a ellos, que todavía llevaban "en las entrañas las heridas del pasado", su mano abierta "en ruego por la reconciliación". Un año más tarde, tal como remarca Imanol Pradales, el Bundestag ratificó por unanimidad esa carta.

Imanol Pradales afirma que ahora Alemania "ha dado un paso más", con la visita a Gernika de Steinmeier en "un ejercicio de responsabilidad histórica, de compromiso ético y político con la paz, la democracia y la reconciliación, un gesto que demuestra que la memoria y la reparación son deberes que no prescriben, sino que son un puente entre el pasado y el futuro que, lejos de dividir, como algunos sostienen, sirven para unirnos en la defensa de los valores humanos y acercarnos al dolor de las víctimas".

Por ello, aplaude, reconoce y agradece el gesto, y rememora que el que Eduardo Vallejo, que fue alcalde de Gernika, tras escuchar la lectura de la misiva del Herzog en 1997, afirmó que "un gesto del Estado español sería bien recibido por los vascos".

"Es lo mismo que reclamé en el Parlamento Vasco hace quince días al pedir a quien asume la máxima representación del Estado que demuestre la misma altura y visión de los presidentes Herzog y Steinmeier", apostilla.

También lamenta que ayer apareciera "vandalizado por quienes siguen sin respetar los principios éticos y democráticos en Euskadi el mural del 'Guernica'", en alusión a la izquierda abertzale que ha pintado 'Erregea kanpora', contra la presencia del rey Felipe VI en el tributo a las víctimas del bombardeo.

Reconocimiento del daño causado

Pradales asegura que, pasados 88 años del bombardeo y 50 de la muerte de Franco, en Gernika, supervivientes del bombardeo, como Crucita Etxabe y Mari Carmen Aguirre -que este pasado viernes mantuvieron un encuentro con Steinmeier y Felipe VI-, "siguen esperando del Estado Español ese reconocimiento sincero del daño causado".

El Lehendakari dice que Euskadi lamenta que se haya dejado pasar esta magnífica oportunidad" de que España no haya hecho lo mismo que Alemania. "Se alega, para excusar este reconocimiento, que aquel ataque indiscriminado fue obra de un alzamiento militar contra un régimen democráticamente constituido, y que el Estado no tuvo nada que ver", apunta.

En respuesta, asevera que "tampoco Herzog y Steinmeier tienen nada que ver con las atrocidades del régimen nazi de Hitler" y, "sin embargo, ambos han asumido su responsabilidad en favor de la reparación y la reconciliación como máximos representantes del Estado alemán".

Pradales se refiere a la justificación de que, "quienes lucharon en defensa de la República española, fueron también objeto de represión". "Se olvida, sin embargo, de que los nazis persiguieron no solo a los judíos, también a opositores, disidentes políticos, personas homosexuales, negras o testigos de jehová, a quienes también pidió perdón Steinmeier como presidente federal", defiende.