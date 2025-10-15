Poco me parece que el CIS de Tezanos dispare a Pedro Sánchez al 34,8% de estimación de voto, aumentando 15 puntos la ventaja sobre el PP. La encuesta electoral pone de manifiesto que cuanta más corrupción acorrala a Pedro Sánchez, más votos recibe el Partido Socialista.

Que estén imputados Begoña Gómez, David Sánchez, el fiscal general del Estado, Ábalos, Koldo y Cerdán en la cárcel provoca empatía con el votante socialista. El máster, el puesto de trabajo a medida, la revelación de secretos, las mordidas, las putas y las orgías -en el CIS de Tezanos- dan puntos.

Pero el detonante demoscópico ha sido el gusto por el embutido de Cerdán, Koldo y Ábalos que se desprende del informe de la UCO. Ha sido conocerse que los sobres con dinero en efectivo los llaman “folios”, los billetes de cien euros “lechugas”, los de doscientos “soles” y los de quinientos, chistorras y producirse un "sorpasso" electoral de 15 puntos a favor del PSOE que merece ser objeto de investigación social por alguna consultora que se precie y le importe el prestigio. Prestigio que el Centro de Investigaciones Sociológicas ha perdido totalmente a pesar de casi doblar su presupuesto.

En el momento de realizarse la encuesta aún no habían salido las "cajas de folios" con fajos y fajos de billetes de cincuenta euros que José Luis Ábalos guardaba en el despacho de su vivienda. Ni los mensajes de Koldo con su mujer dando cuenta del grosor de los folios y del número de chistorras. Como tampoco se sabía todavía de las joyas que se compraban a las damas que los acompañaban, del gusto por el oro rosa y el consumo de viagra para poder estar a la altura.

Cuando se conozca el origen de las cajas de folios que contienen las chistorras, los soles y las lechugas no sería de extrañar que el CIS de Tezanos diera a Sánchez no una mayoría absoluta sino absolutista.