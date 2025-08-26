Podemos acusa al Gobierno de "no hacer nada" ante la "política criminal" del PP por los incendios

Arranca el curso político en el Congreso de los Diputados tras un verano crítico a causa de los incendios. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez "no hace nada" ante la "política criminal" que ha desarrollado el PP ante los incendios.

"La política que ha llevado adelante a lo largo de estos dos últimos años el PP en las principales Comunidades Autónomas donde gobierna, sólo se puede definir como criminal", ha dicho Belarra antes de participar en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso.

La líder morada ha acusado al PP de llevar a cabo un "desmantelamiento de los servicios públicos", así como de privatizar y recortar los mismos. Según ha dicho, en los dos últimos años se han recortado 1.000 plazas de brigadistas y agentes forestales en las Comunidades Autónomas donde gobierna el PP.

Para Belarra, la situación actual es la misma a la "gestión homicida" de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia o la de Carlos Mazón durante la DANA, así como "la gestión nefasta y criminal que el PP ha hecho con el Prestige o con el Yak-42".

Sin embargo, Belarra no cree que la culpa sea sólo del PP y acusa al Gobierno de no haber hecho nada: "No protege los servicios públicos como debería". Por ello, se muestra favorable a que los ministros comparezcan en el Congreso, tal y como pide el PP.