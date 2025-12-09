Podemos advierte al Gobierno que "juega con fuego y se va a achicharrar"

El diputado de Podemos en el Congreso Javier Sánchez Serna ha advertido al Gobierno que si deja caer la prohibición de desahucios para familias vulnerables, que espira a finales de año, estará "jugando con fuego y se va a achicharrar".

"El que avisa no es traidor", ha espetado el dirigente 'morado' en rueda de prensa, para alertar de que su formación "no necesita marcarse ningún Junts", en alusión a la amenaza de bloqueo legislativo al Ejecutivo, dado que ellos son coherentes y "no les tiembla el pulso" para votar en contra o "tirar" medidas que no van en la línea de defender los derechos de la gente.

Por ello, ha enfatizado que si el PSOE no extiende la prohibición de desahucios será un punto de inflexión y luego no podrá escudarse en la compleja aritmética parlamentaria, dado que la dejadez para manejar la "agenda social" durante toda la legislatura es "marca de la casa".

Es más, Sánchez Serna ha subrayado que la moratoria de lanzamientos a familias vulnerables era una medida que logró Unidas Podemos dentro del "escudo social" en la pasada legislatura y que aún continuaba.

De esta forma, ha criticado que el Ejecutivo no ha contactado con su formación para abordar la urgencia de mantener esta prórroga, que Podemos quería que fuera permanente, y augura que habrá desahucios masivos de personas vulnerables si persiste en su "tentación" de suprimir ducha moratoria.

Abstención al techo de gasto

Asimismo, ha proclamado que Podemos sigue en la abstención respecto a la senda de déficit, que el Gobierno tendrá que someter a votación por segunda vez en el Gobierno, dado que no hay ninguna novedad que permita cambiar su criterio.

El diputado de Podemos ha ahondado que el techo de gasto no se puede disociar de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 y que ya han dejado claro que no los apoyarán si consagran el "rearme", con un aumento "histórico" del gasto militar, y sin medidas efectivas para bajar el precio del alquiler, que ha subido un 15% solo este año.

Sánchez Serna ha alertado que si el Gobierno sigue con esta "dejadez" e "inacción", no necesita nuevas cuentas públicas pero si revierte el incremento de la inversión en defensa e interviene de forma real el mercado inmobiliario, podrá contar con los votos de Podemos.

Europa Press