Podemos aleja un pacto con Sumar e IU porque "legitiman" el rearme y la corrupción del PSOE

La eurodiputada y exministra de Podemos, Irene Montero, ha alejado este jueves la idea de un pacto electoral con Sumar y los partidos que forman parte de la coalición, incluida Izquierda Unida. Les ha acusado de "legitimar" al PSOE en materias como el rearme o la corrupción.

En una entrevista en Catalunya Radio en la que se le ha preguntado directamente sobre la posibilidad de pactar con Sumar, Montero ha criticado a "aquellas fuerzas que están legitimando al Gobierno del rearme" y a "una fuerza o conjunto que están quitándole importancia a la corrupción porque viene del PSOE".

Aunque no las ha citado directamente, no sólo se refiere a Movimiento Sumar, sino al resto de fuerzas que forman parte de la coalición en el Congreso de los Diputados. También les ha acusado de participar con un Gobierno que "recorta en políticas feministas" y que "intenta engañar a la gente, como con los permisos de cuidados".

La exministra también interpreta, en línea con lo que viene diciendo Podemos estos días, que Pedro Sánchez está preparando un adelanto electoral al mostrar su intención de sacar adelante unos Presupuestos.

Montero ha recordado que hace no mucho Sánchez hablaba de Gobernar "con o sin el concurso del Legislativo" y ha dicho que, sólo un año después, "es muy difícil que nos intente convencer de que es imprescindible tener Presupuestos".

"Creo que el Gobierno no necesita Presupuestos. Los necesita, como en 2018, que los presentó para perderlos y echar la culpa del adelanto electoral a ERC. En política, las peores jugadas se repiten y esta estrategia puede tener que ver más con un adelanto electoral que con otra cosa, pretendiendo decir que los demás no le han votado los Presupuestos", ha asegurado.