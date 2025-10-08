Podemos da aire al Gobierno y votará a favor del embargo de armas a Israel

Podemos ha anunciado que finalmente votará a favor del embargo de armas a Israel que el Congreso de los Diputados convalidará esta tarde. El partido de Ione Belarra ha anunciado por fin el sentido de su voto, y da cierto aire al Gobierno de Pedro Sánchez, que estaba ya preparado para otra derrota parlamentaria.

La formación morada había estado las últimas semanas mostrando su descontento absoluto con la medida, porque considera que es un embargo "fake" que no sirve para detener realmente el paso de mercancías armamentísticas a través de España y porque hay una cláusula por la que el Gobierno se reserva el derecho de seguir comerciando con Israel en aras del interés nacional.

En varias ocasiones han dejado caer que no iban a apoyar la medida, concluyendo así que las dos únicas opciones posibles eran que votaran en contra o se abstuvieran. Si votaban en contra, decaía; si se abstenían, el decreto podía ser convalidado. El partido pedía directamente que se retirara este decreto y que se trajera uno nuevo.

Lo que nadie esperaba es que al final fueran a votar a favor, tal y como ha anunciado Belarra este miércoles en unas declaraciones remitidas a los medios. "Podemos no será la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo las relaciones militares con Israel. Como llevamos haciendo desde noviembre del 2023, nos vamos a dejar la piel en las calles y en las instituciones para que España rompa todas sus relaciones militares, económicas, tecnológicas, culturales o deportivas con los genocidas", ha dicho Belarra en sus declaraciones.

Esto no significa, sin embargo, que el Gobierno vaya a tener este miércoles un Pleno apacible. También se votará la Ley de Movilidad Sostenible y Podemos ahí también amenaza con tumbarla. De ella depende la transferencia de 10.000 millones de fondos europeos.