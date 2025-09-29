Podemos pide más protestas para obligar a Sánchez a romper relaciones diplomáticas con Israel

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha hecho este lunes a que la ciudadanía se siga movilizando para obligar al Gobierno a romper todo tipo de relaciones con Israel, también las diplomáticas.

"Seguimos llamando a la ciudadanía a que se movilice, hasta que al Gobierno no le quede más remedio que implementar un embargo real y efectivo y que rompa las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, culturales y deportivas con el Estado genocida de Israel", ha dicho en una rueda de prensa.

Según el dirigente de Podemos, el embargo de armas aprobado por el Consejo de Ministros de la semana pasada es "una tomadura de pelo y una estafa para el pueblo español y para el palestino". Lo dice, principalmente, porque hay una cláusula que permite dejar de aplicarlo apelando al interés nacional.

"Este embargo es un colador, tiene más agujeros que un queso gruyer", ha dicho. "Está bien ponerse pines en la solapa, pero estaría mucho mejor y al pueblo palestino le sería más de ayuda que España rompiese de verdad relaciones con Israel", ha añadido. También ha reflexionado que, de hacerlo España, podría sentar un precedente en la Unión Europea.