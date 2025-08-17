Podemos se prepara para las elecciones: "La prioridad del Gobierno es más rearme"

Podemos prosigue su guerra particular. Los morados, a través de sus redes sociales, han señalado este domingo que el rearme militar es la prioridad real del Gobierno de coalición de izquierda.

El partido que lidera Ione Belarra ha intensificado su discurso contra el rearme europeo, así como el alineamiento del Gobierno con la estrategia de Bruselas en materia de defensa, y lo hace también con la vista puesta en un posible adelanto electoral.

La formación de Ione Belarra entiende que marcar un perfil diferenciado en torno al gasto militar le permite conectar con un electorado crítico con la OTAN y con la deriva armamentística de la UE, un espacio en el que busca afianzar su identidad frente al PSOE y también frente a Sumar, un espacio político que está en descomposición.

En este contexto, sus denuncias sobre los 17.000 millones que, según aseguran, se destinarán a defensa en lugar de reforzar servicios públicos, se convierten no solo en una crítica de fondo sino en un mensaje de campaña.

Podemos busca presentarse como la voz coherente de la izquierda pacifista y social, alertando de que el incremento en el gasto militar traerá recortes como los de la crisis de 2011.

Al enfatizar que el dinero podría destinarse a resolver la crisis de vivienda o a fortalecer la sanidad y la educación, Podemos construye un relato alternativo al del Gobierno y trata de rentabilizar electoralmente su rechazo a la guerra y su defensa de la diplomacia, el multilateralismo y la movilización ciudadana por la paz, cuestiones susceptibles en la izquierda política.