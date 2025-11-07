Polémica en la Guardia Civil por la colecta para comprar un bastón de mando

Una colecta para comprar un bastón de mando mientras siguen remendando uniformes. Este contraste ha generado un profundo malestar entre los agentes de las diferentes unidades del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que denuncian la falta de medios que tienen para realizar su trabajo mientras se organiza esta campaña para adquirir un "símbolo de autoridad y representación institucional".

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncian que los agentes de esta unidad disponen de uniformes deteriorados, material insuficiente y equipamientos de seguridad claramente obsoletos. "En algunos destacamentos, los propios guardias se ven obligados a intercambiar prendas entre compañeros o a remendar su ropa de servicio ante la falta de reposición", remarcan.

Mientras, de forma paralela, se organizan colectas internas para elementos "meramente simbólicos". "Cuando faltan recursos básicos que afectan directamente a la seguridad y a la dignidad profesional de los agentes", subrayan.

El bastón de mando

Eso sí, la asociación sostiene que no cuestiona la importancia del protocolo pero sí las prioridades de gestión de la Guardia Civil donde aún hay agentes que patrullan con material reciclado o inservible. "Los símbolos de autoridad deben ir acompañados de medios adecuados, respeto institucional y condiciones laborales dignas. Un bastón puede representar el mando, pero no puede ocultar la precariedad que viven muchos guardias", añaden.

Huelva.- La Guardia Civil celebra el día de su patrona con un desfile en la Plaza de la Merced y una carrera solidaria EUROPA PRESS/GUARDIA CIVIL Europa Press

AUGC ha solicitado formalmente información sobre esta iniciativa y reclamará que cualquier gasto de representación institucional corra a cargo de los presupuestos correspondientes, "no de los bolsillos de los propios agentes". Asimismo, recuerda que las necesidades reales del Servicio Marítimo pasan por la renovación de equipos, embarcaciones y material de seguridad personal.

"La verdadera autoridad se demuestra garantizando medios y respeto a quienes sirven en primera línea, no con gestos simbólicos", critican sobre esta iniciativa interna. Una organización que se viene promoviendo desde hace semanas por diferentes vías internas en las unidades de la Guardia Civil.