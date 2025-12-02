La Policía registra la sede de la empresa de hidrocarburos Biomar Oil por organización criminal y falsedad

La Policía Nacional ha registrado este martes la empresa de hidrocarburos Biomar Oil en Madrid. Se trata de una energética a la que Hacienda le reclama 119 millones de euros. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están en las instalaciones desde primera hora, según ha podido saber LA RAZÓN. Por el momento hay varios detenidos. Aunque los registros han sido en la capital, la sede de la compañía está en Barcelona.

Según informan fuentes conocedoras, se investigan delitos de organización criminal y falsedad documental. La operación está dirigida por el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional. La investigación está bajo secreto de sumario, según ha adelantado El País.

La compañía está en concurso de acreedores desde julio de 2024. Desde entonces, está intervenida judicialmente por el Juzgado Mercantil 10 de Barcelona. Se da la circunstancia que una querella interpuesta por Biomar Oil provocó la imputación ese mismo año del subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo, por un presunto delito de prevaricación. El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid.

Ese alto cargo del Gobierno había tramitado la retirada de la licencia de operador de hidrocarburos a Biomar Oil y la imposición de una multa millonaria a la empresa por un procedimiento administrativo que había sido impugnado por la compañía en lo contencioso. La querella contra Cabo se produjo precisamente por la apertura de ese expediente que acabó con la licencia de la empresa. El alto cargo del Gobierno reconoció ante el juzgado de instrucción que, por errores informáticos, la plataforma Sicbios del ministerio eliminó "la totalidad" de las certificaciones bio, que fue lo que hizo que la empresa perdiese la licencia de operador.