Policías denuncian un nuevo engaño de Marlaska: "Se niega a abonar las dietas prometidas"

"No hay dinero en las cajas pagadoras". Esa es la respuesta que han recibido los 40 integrantes del PUMA 120 de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Madrid que denuncian haber sido víctimas de un nuevo engaño del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De momento, no recibirán las dietas que les corresponde por viajar a Mallorca para preservar la seguridad de la Casa Real.

Los agentes fueron desplazados a Palma de Mallorca el pasado 25 de julio para participar en el dispositivo de seguridad perimetral del Palacio de Marivent, donde se ubica la residencia vacacional de la Casa Real y en labores de seguridad ciudadana en la isla. Desde la Dirección General de la Policía se les prometió que, a su regreso a Madrid, el día 11 de agosto, se les abonaría íntegramente el importe de las dietas correspondientes.

Sin embargo, tras cumplir con su misión y regresar a la capital, los policías se encontraron con la negativa de Interior a cumplir lo acordado, alegando de nuevo que “no hay dinero en las cajas pagadoras” y que, por tanto, no se va a realizar el abono de las dietas de momento. Esta situación ha obligado a que cada uno de los agentes haya tenido que adelantar de su bolsillo cerca entre 1.200 euros para poder cubrir gastos de manutención y alojamiento durante el servicio.

De forma paralela, el Gobierno únicamente ha adelantado la dieta establecida para la Policía Nacional, es decir, 77 euros por día y agente, una cantidad absolutamente insuficiente, que no cubre los gastos reales de los policías durante su desplazamiento y que obliga a los policías a adelantar el resto del dinero para cubrir los gastos de hotel y manutención generados durante estos 18 días.

"No es un caso aislado"

Desde JUPOL se denuncia que este hecho no es un caso aislado, sino una práctica recurrente con la que el Ministerio del Interior maltrata a los policías nacionales, sometiéndolos a una situación de precariedad inaceptable mientras cumplen con servicios esenciales para la seguridad del Estado.

"Es intolerable que Marlaska y el Gobierno jueguen con el dinero de los policías nacionales, que vuelven a ser engañados y obligados a financiar de su propio bolsillo servicios que deberían estar cubiertos por Interior. Exigimos el pago inmediato de todas las dietas pendientes y un compromiso firme de que esta situación no volverá a repetirse", critican.

Asimismo, afirman que los policías nacionales no tienen la obligación de financiar de su propio bolsillo el cumplimiento de sus funciones. "Esta situación refleja, de forma cruda y lamentable, el abandono institucional sistemático", añaden. "Este caso no es aislado", lamentan.