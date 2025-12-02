Preguntas y respuestas con Alfonso Fernández Mañueco

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acudido este martes a un desayuno informativo en LA RAZÓN, donde ha contestado a algunas preguntas de actualidad.

Santiago González, director general de Antena3 Noticias: Cree que habrá elecciones coincidiendo con las de Castilla y León o Andalucía o agota la legislatura. Fuentes del PSOE dan por amortizado el asunto de Ábalos, Koldo, etc. En el PP dan por amortizado que habrá un pacto con Vox en alguno de los gobiernos en las próximas elecciones

Sánchez hará lo que interese a Sánchez. No piensa ni en España ni en los españoles. Lo que estamos viendo es un escándalo diario, una sorpresa y frente a esa situación de escándalo diario lo que queremos es trasladar otra forma de hacer las cosas. Sánchez no tenía que haber sido presidente. No ganó las elecciones. Ganó Alberto Núñez Feijóo. Lo que ha demostrado el sanchismo es que está más preocupado por lo que puedan decir sus compañeros de Peugeot que en el interés de España y los españoles. Pactos: puedo hablar por mi comunidad. Tengo que decir que Vox en Castilla y León se salió del Gobierno, no dio explicaciones, dejó tirado a toda la gente con la que se había comprometido y no dio ningún tipo de explicaciones. El PP, en Castilla y León sale a ganar. Vamos a ganar y estoy convencido de que vamos a gobernar.

Julián Cabrera, director de Informativos Onda Cero: Este sábado es el aniversario de la Constitución y llega en un momento en el que hay una clara y patente inestabilidad institucional y falta de estándares de calidad democrática. Según su criterio, ¿estaba la democracia española preparada para una situación como esta? Reformulo: ¿estaba preparada para la llegada de un perfil como el de Pedro Sánchez?

A ninguna democracia, a ningún país, le gustaría tener un perfil de presidente del Gobierno como Pedro Sánchez. Tengo que insistir en algo muy importante, en estos momentos, el PP y Alberto Núñez Feijóo somos los únicos que sostenemos el sistema constitucional de nuestro país. Las decisiones que está tomando el presidente del Gobierno, de colonización de las instituciones, me parece no solo un error, sino algo muy preocupante. Pero creo en la fortaleza de la democracia, del pueblo español y de las instituciones que nos dotamos hace 47 años. Creo que esta situación la vamos a superar, y se supera muy fácil: convocando elecciones y que los españoles tengan la palabra, que Sánchez dé la palabra a los españoles y votemos.

Estamos en precampaña en Castilla y León y sus rivales políticos están lanzando ya el argumentario de los incendios y sobre el retraso de la ley contra la violencia de género. ¿Cuál va a ser la idea de fuerza en la campaña del PP? ¿Se guarda alguna perla?

Hemos planteado unos presupuestos que han sido los más ambiciosos de la historia de nuestra comunidad autónoma. Apostaban claramente por la actividad económica y la creación de empleo, apostaban por el incremento de más derechos y servicios públicos, como el autobús gratuito para los empadronados y seguir mejorando los servicios públicos. Los presentamos en las Cortes de Castilla y León, ofrecimos diálogo, ofrecimos acuerdos, nos sentamos con ellos, estuvimos trabajando, discutiendo, dialogando... la sorpresa fue que tanto Vox como el PSOE optaron por el bloqueo. Esa va a ser nuestra fortaleza, aunque seguimos trabajando para elaborar el programa electoral. Los presupuestos no se van a aprobar ahora, pero estos presupuestos irán en nuestro programa, con medidas como duplicar las ayudas a la natalidad, un bono de apoyo a los autónomos, bonificar los peajes que condicionan y perjudican a las familias, apostamos por la educación gratuita de 0 a 16

años o multiplicamos por dos los helicópteros medicalizados. Tanto PSOE como Vox en Castilla y León dijeron que no.

Ángela Vera, periodista de La Sexta: Moción de censura: ¿Se debería dar ese paso?

Hay muchos presientes provinciales y del PP, estamos todos a lo que mande el presidente del Partido Popular, confiamos en él, sabemos que va a hacer lo mejor por España. Es una situación complicada, hay que tomar las decisiones y sólo él conoce la situación. Como confiamos en el líder del partido y queremos que sea presidente, el otro día dijo en Burgos que quería ser presidente pasando por las urnas.

Todo lo que él haga y decida, cuenta con nuestro apoyo. Seguimos confiando en lo que haga y decida el presidente del PP.

Vox… dicen que van a ser más exigentes a la hora de pedir a los presidentes del PP políticas concretas y declaraciones explícitas. ¿Cuál es su línea roja esta vez?

No tengo líneas rojas, pero tengo muy claros cuáles son mis principios y mis valores y esos nunca los traiciono. Lo tengo que decir con claridad, con rotundidad. Hemos tenido un gobierno de mayor estabilidad política y mejor gestión ha sido el gobierno en solitario. Tengo la sensación, algo que llega a todos los rincones de CyL. Vox en CyL no quiere gestionar, no está preparado para la gestión. Es lo que hemos estado viendo en la última legislatura. Estoy convencido de que vamos a ganar, estoy convencido de que vamos a gobernar y va a ser un gobierno en solitario. Son los castellanoleoneses los que tienen que decidir.

Carmen Morodo, subdirectora de La Razón: Acaba de decir el presidente del Gobierno que asume y pide perdón por los incumplimientos. Ha anunciado que va a presentar un paquete de medidas donde va a dar resolución a esos incumplimientos.

Antes me han escuchado hablar del ruido y el ruido es Sánchez. Es capaz de decir una cosa y la contraria. Lleva diciendo semanas, meses, que no ha incumplido con Junts. Ahora reconoce que ha incumplido con Junts. Cuando decía que se confunde la verdad con la mentira, este es un ejemplo clarísimo de lo que estoy diciendo. ¿Junts o todos los españoles estamos convencidos de que va a cumplir o va a volver a engañarlos? ¿Es rehén de los independentistas? Todo esto es como una especie de vodevil trufado con cuestiones de todo tipo que prefiero no juzgar. Creo que lo que necesita en estos momentos no es que Sánchez hable o acuerde o que diga... lo que necesitamos es elecciones en España.

Hemos conocido un vídeo de don Juan Carlos, el Rey emérito, que dicen en Casa Real que daña la imagen de Felipe VI y que daña la institución.

No me corresponde hacer una valoración de estas características. Fue una una persona crucial en la Transición que hizo, le entregó el poder al pueblo español, le dio la voz al pueblo español y, en la Transición, facilitó que hubiera una Constitución de todos los españoles y para todos los españoles. No me corresponde decir más que eso.