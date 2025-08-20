La prensa británica sentencia el nuevo delito de Begoña Gómez: "Un gobierno manchado de corrupción"

La imputación de un nuevo delito, en este caso por malversación, a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por las gestiones privadas que ordenó a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, no ha pasado desapercibido para la prensa internacional.

En este sentido, a los diarios británicos como el 'Financial Times' o 'The Times' no les ha temblado el pulso y han dedicado varias páginas al quinto delito de la pareja sentimental de Pedro Sánchez. 'The Times' señala que "la acusación marca un golpe más al gobierno de Sánchez que está manchado de corrupción", recordando que Gómez dirigía la catedra sin haber obtenido el titulo correspondiente.

"El jefe del Ejecutivo, ha estado luchando por su supervivencia política desde que Santos Cerdán, su mano derecha, fue detenido sin derecho a fianza bajo sospecha de soborno, conspiración criminal y tráfico de influencias en el mes de junio", sentencia el diario del Reino Unido.

Sin bajar el tono crítico, su homónimo en materia financiera, en su portada, ha recordado que el PSOE y la familia del presidente del Gobierno se encuentran cercados por la corrupción, ya que el movimiento del juez Juan Carlos Peinado no es más que "un nuevo golpe al Gobierno de España".

La pérdida de credibilidad y la ausencia de leyes del PSOE

La prensa británica ha sido la única que ha reaccionado de manera contundente ante la citación tanto de Begoña Gómez como de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que deberán declarar en el mes de septiembre, con el regreso del curso político.

Con las menciones a Santos Cerdán, José Luis Ábalos o a la red de burdeles que regentaba el suegro del Secretario General del PSOE, el 'Financial Times' ha recordado la fragilidad del Ejecutivo que "no ha podido aprobar leyes desde principios de este año". "Esta perdiendo credibilidad y autoridad ante los ojos de muchos españoles debido a las corruptelas (que cercan al Gobierno)", valoran las páginas de la edición impresa.

"La propia política de Sánchez de prohibir la prostitución en España se ha visto empañada por las grabaciones y el resurgimiento de acusaciones de que su suegro dirigía una red de burdeles", ha sentenciado.

Cabe recordar que en los meses venideros, la prensa internacional ha demandado la dimisión de Pedro Sánchez, a quien analizan como un político "hundido y aislado".