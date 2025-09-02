El pretexto falso de Illa para reunirse con Puigdemont: no inaugura una exposición en Bruselas

Salvador Illa se reúne este martes con Carles Puigdemont en Bruselas. Una cita que tanto él como Pedro Sánchez desvinculan de las negociaciones del PSOE con Junts para mantener la estabilidad de una legislatura maltrecha.

Este lunes, el presidente del Gobierno aseguró que el presidente catalán se traslada hasta la capital belga para participar en la celebración de la Diada. Entretanto, la Generalitat apunta a otro pretexto: la inauguración de una exposición en el Parlamento Europeo.

“Esto no es verdad”, sintetizan fuentes próximas a Esteban González Pons, vicepresidente de la cámara, que ha emitido un comunicado esta mañana.

Ante las informaciones “publicadas en distintos medios de comunicación en las que se asegura que el presidente catalán Salvador Illa va a inaugurar la exposición Montserrat, un milenio: una contribución benedictina a la construcción de Europa”, el dirigente popular quiere aclarar varios puntos.

El primero: “Que la inauguración correrá a cargo de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el Abad de Montserrat, Manel Gasch i Hurious, el vicepresidente del Parlamento Europeo Javier López y yo mismo, como vicepresidente del Parlamento Europeo y organizador del evento”.

Por tanto, Illa “ocupará el lugar protocolario que le corresponde como presidente catalán entre el público”. Es decir, que la inauguración por la que justifica su visita a Bruselas no correrá a su cuenta, ni siquiera tendrá un lugar preferencial, sino que acude como un invitado más.