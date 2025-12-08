El primer ministro de Marruecos: «Hay una convergencia plena con España sobre el Sáhara»

El jefe del Gobierno de Marruecos atiende a LA RAZÓN tras la conclusión de la Reunión de Alto Nivel hispano-marroquí de Madrid, que califica de “gran éxito” y demostración del “excelente” momento de las relaciones bilaterales. Sobre un eventual relevo en la Moncloa y la llegada a la presidencia del candidato popular, Akhannouch está convencido de la continuidad de los vínculos entre ambos países, “basados ahora en parámetros políticos explícitos, un diálogo estable y una visión común”.

¿Qué importancia tiene para Marruecos la reciente resolución sobre el Sáhara adoptada recientemente por el Consejo de Seguridad de la ONU?

Se trata de una decisión internacional justa y equitativa que representa un logro decisivo para la resolución definitiva de este conflicto artificial que se ha prolongado demasiado. Además, esta resolución abre la puerta a un diálogo constructivo de cara a un consenso entre todas las partes, sin vencedor ni vencido, y que preserve la dignidad de todos, como declaraba Su Majestad el Rey Mohamed VI en su último discurso del Trono.

Lo que la diplomacia real ha representado durante 26 años en términos de sabiduría, realismo y firmeza en el los ámbitos nacional, regional e internacional ha hecho hoy de nuestro país un modelo de respeto y de credibilidad, y es lo que ha permitido este giro diplomático decisivo en la cuestión del Sáhara.

Este año se ha celebrado el 50.º aniversario de la Marcha Verde. ¿Cree que nos aproximamos a una resolución definitiva del conflicto o el proceso de negociación continuará en la situación de bloqueo de los últimos años?

La resolución del Consejo de Seguridad del 31 de octubre de 2025 coloca a todas las partes implicadas ante sus responsabilidades y ofrece a todas una oportunidad histórica y equitativa para construir un entorno regional más armonioso y próspero; y deseamos a partir de ahora mirar hacia un futuro caracterizado por un mayor desarrollo socioeconómico, una coexistencia pacífica y una prosperidad económica y social en nuestras regiones del Sur.

¿Espera del actual Gobierno de España que dé un paso más en el apoyo a su país en la cuestión del Sáhara tras la carta del presidente al Rey Mohamed VI de marzo de 2022?

Como usted sabe, desde hace años, y bajo el liderazgo de Su Majestad el Rey Mohamed VI, Marruecos ha adoptado una posición firme y justa sobre la cuestión del Sáhara, que es la de diversificar e intensificar nuestras alianzas, poniendo en el centro de estas el apoyo sin ambigüedades a nuestra soberanía territorial, completa e indivisible. Existe una convergencia estratégica entre Rabat y Madrid en la cuestión del Sáhara marroquí gracias a la claridad y la constancia de la posición española, en armonía con las resoluciones del Consejo de Seguridad. Esta posición ha constituido, y así continúa siendo, un elemento esencial de confianza entre nuestros dos países y un factor estructural para la estabilidad regional en los espacios africano, mediterráneo y atlántico.

¿Qué valoración hace del estado actual de las relaciones entre Marruecos y España?

Excelentes. Las relaciones entre nuestros dos países han experimentado, a lo largo de los siglos, períodos de gran cercanía, pero también, cabe mencionarlo, períodos de incomprensión. Sin embargo, el diálogo nunca se ha detenido: el comercio, la circulación de personas y las influencias culturales recíprocas han forjado una profunda familiaridad entre ambas partes, una familiaridad profunda que impregna la vida cotidiana de nuestras sociedades, nuestros idiomas, nuestras ciudades y nuestras economías.

La asociación entre nuestros dos países ha gozado de gran estabilidad y un dinamismo particular en los últimos años, marcada por la confianza y el respeto mutuo. El impulso político impulsado por nuestros dos jefes de Estado y la profundidad de los vínculos que mantienen han permitido que esta asociación se establezca firmemente y se defina con claridad, allanando el camino para una cooperación fortalecida y estructural.

No somos simples vecinos; cada uno es socio y mercado estratégico para el otro. España es actualmente el principal socio comercial de Marruecos, y Marruecos es el tercer cliente en importancia de España fuera de la UE, así como el mayor cliente y proveedor de España en toda África. Unas 800 empresas españolas están establecidas en Marruecos y casi 12.000 empresas marroquíes mantienen vínculos económicos con España. Se trata, por tanto, de flujos bidireccionales que unen nuestras economías y reflejan la excepcional calidad de la relación entre nuestros países. Sin olvidar la profunda conexión humana que nos une con casi un millón de marroquíes residentes en España y una activa comunidad española en Marruecos, lo que refleja la estrecha interrelación de nuestras esferas económica, social y cultural.

Además, es importante recordar el enfoque integral y equilibrado adoptado por nuestros dos países en materia de migración, basado en la cooperación responsable con los países de origen y tránsito, y caracterizado por acciones conjuntas eficaces en la lucha contra la migración irregular y las redes de trata de personas.

Aziz Ajanuch, primer ministro de Marruecos. © Jesus G. Feria. Jesus G. Feria Fotógrafos

Después de un período marcado por la normalización de relaciones y de la celebración recurrente de encuentros bilaterales de alto nivel, parece que la agenda bilateral ha entrado en un cierto estancamiento.

Al contrario: la prueba es el gran éxito de la Reunión de Alto Nivel España-Marruecos que celebramos la semana pasada en Madrid con la participación de una importante delegación ministerial por las dos partes y que se saldó con la firma de no menos de 14 acuerdos de cooperación en varios dominios.

La anterior Reunión de Alto Nivel tuvo lugar en Rabat en 2023 y se caracterizó por el mismo impulso estratégico positivo. Entre ambas reuniones se dio un importante paso adelante, ya que las ambiciones descritas en la hoja de ruta marroquí-española adoptada en abril de 2022 se plasmaron en un marco operativo de acción, respaldado por un diálogo político regular y una coordinación continua entre ambos gobiernos.

Como puede observar, nuestras consultas, por el contrario, se han intensificado en los últimos años a un ritmo sin precedentes, lo que refleja el compromiso compartido de garantizar la continuidad y la sostenibilidad de nuestro trabajo. En cada una de nuestras reuniones, ambas partes han trabajado seriamente para asegurar el cumplimiento de nuestros compromisos, y la semana pasada reiteré en Madrid el compromiso del Gobierno marroquí de mantener este impulso.

La renovación de la jefatura del Gobierno es inevitable en cualquier democracia y, tarde o temprano, un candidato del PP ocupará la presidencia. ¿Teme que ello afecte a las relaciones entre los dos países?

Como le decía, nuestros dos países mantienen vínculos sólidos e institucionalizados, inscritos en la duración y la claridad, y ello en el marco de una dinámica política impulsada al más alto nivel por nuestros dos jefes de Estado, y creo que las relaciones entre nuestros dos países se basan ahora en parámetros políticos explícitos, un diálogo estable y una visión común que estamos construyendo juntos de manera sostenible y con un alto sentido de responsabilidad.

Vuestro gobierno se encuentra en el quinto año de su mandato. ¿Qué balance hace de sus cuatro años al frente de aquel?

Los proyectos y reformas en los que hemos trabajado a diario desde que asumimos el cargo tienen un único objetivo: cambios concretos que tengan impacto en la vida de los marroquíes. Estos cuatro años representan un trabajo incansable y metódico para lograr la transformación deseada por Su Majestad el Rey, construyendo un Estado social y, al mismo tiempo, impulsando nuestro desarrollo económico.

Nuestro gobierno, ante todo, afrontó con determinación una serie de crisis sucesivas: la energética, con aumentos récord de precios a nivel mundial; la climática, con la peor sequía registrada en Marruecos en 40 años; y la monetaria, con el regreso de la inflación a nivel mundial. A pesar de estos desafíos, el gobierno implementó con éxito medidas complementarias y apoyo fiscal, manteniendo nuestra estabilidad macroeconómica y las reformas prioritarias. La inflación es ahora tres veces menor que hace cuatro años y se ha mantenido por debajo del 1% durante los últimos tres años.

De acuerdo con las directivas reales, nuestro país ha experimentado una transformación histórica en el campo de la protección social en los últimos cuatro años: más de cuatro millones de familias se benefician actualmente de la asistencia social directa, lo que representa más de 12 millones de personas, incluidos cinco millones de niños, y más de un millón de personas mayores de 60 años.

El gobierno también ha implementado, de acuerdo con la agenda real, el proyecto para extender el seguro médico obligatorio a todos los marroquíes, que ahora ofrece cobertura médica a más del 88% de la población.

Todas estas reformas económicas y sociales se vieron facilitadas por un importante avance institucional, ya que el gobierno decidió establecer un diálogo social duradero con los principales sindicatos. En este marco, 4,2 millones de familias se han beneficiado de aumentos salariales desde el inicio del mandato.

Dado el papel crucial del capital humano en el éxito de cualquier proyecto de reforma, otorgamos gran importancia al fortalecimiento de nuestro sistema de salud, la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo y el fomento de la investigación científica y la innovación.

Las inversiones también aumentan anualmente en nuestro país, lo que refleja la sólida confianza de los inversores y crea miles de puestos de trabajo. Para fomentar aún más la inversión, Marruecos ha adoptado una nueva Carta de Inversiones, que establece un marco nuevo, atractivo y basado en incentivos para todos los inversores, tanto nacionales como extranjeros, y para todo tipo de inversiones, grandes y pequeñas.

En resumen, en estos últimos cuatro años hemos logrado avances significativos, pero somos plenamente conscientes del trabajo que aún queda por hacer y continuamos nuestro camino hacia la reforma.

Marruecos prepara con mimo y entusiasmo el Mundial 2030, que organiza junto a España y Portugal. ¿Servirá este gran acontecimiento para aproximar a las dos orillas?

Sin ninguna duda. La organización conjunta del Mundial 2030 por parte de Marruecos, España y Portugal es un contundente símbolo de la convergencia y la capacidad de nuestros tres países para llevar a cabo un proyecto global ambicioso y con visión de futuro, basado en la coordinación y la confianza. Además, este Mundial es mucho más que un evento deportivo: es un catalizador de inversión, que posiciona nuestra alianza para realizar inversiones masivas en infraestructura de transporte, instalaciones deportivas, capacidad hotelera y turística, soluciones digitales, seguridad e imagen de marca. También demuestra lo que podemos lograr juntos.