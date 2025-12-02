Prohens descarta elecciones tras quedarse sin presupuestos y "seguirá trabajando" pese a la pinza de PSOE y Vox

La presidenta del Govern, Marga Prohens, prorrogará los presupuestos al próximo curso tras no contar con el apoyo del Parlament para aprobar el techo de gasto, primer paso para sacar adelante las cuentas autonómicas, ante la pinza del PSOE y Vox que no han apoyado la propuesta de la presidenta del PP de las Islas Baleares. En este sentido, el pleno celebrado se ha resuelto con 28 votos a favor y 30 en contra, entre los que se han encuadrado los miembros de la formación de Santiago Abascal que apoyaron la investidura de Marga Prohens en 2023. Pese a la derrota, el Govern prevé recuperar la propuesta en las próximas semanas desterrando la idea de adelantar las elecciones.

Con la votación finalizada y diversas acusaciones tanto contra los representantes del PSOE como de Vox en Baleares sobre seguir únicamente "las órdenes" de sus direcciones estatales, la presidenta de la Comunidad Autónoma ha asegurado que "pese a la pinza del PSOE y Vox" seguirá gobernando "para los habitantes" y ha asegurado que el resultado de la votación es "contra los ciudadanos de las Islas Baleares".

Desde el Govern los representantes populares buscarán apostar por la ciudadanía y por "cumplir su programa de gobierno con sus palabras y compromisos". Pese a la derrota el objetivo presentado y que se extenderá, al menos hasta el próximo año, "es el de garantizar la calidad de los servicios públicos y seguir invirtiendo en centros de salud", ha señalado en sus redes sociales la líder del PP en el territorio que se ha ausentado del final del debate por un acto en Madrid.

Vox se aleja del Govern y se acomoda entre la oposición

Sin un apoyo continuo desde la investidura del año 2023, los miembros de la formación que lidera a nivel nacional Santiago Abascal, han arremetido contra la gestión de Marga Prohens y contra las decisiones de los populares. La portavoz de la formación, Manuela Cañadas, ha asegurado que la "confianza se ha roto" ya que entienden que no pueden ser los socios preferentes. "No podemos ni debemos apoyar este techo porque carecen de palabra, compromiso y lealtad", ha asegurado en el debate. Respecto a la estabilidad gubernamental ha restado importancia a los populares y ha revindicado que "los logros han sido gracias a Vox".

Para los socialistas que se han mantenido firmes desde la sesión de investidura, el portavoz de la facción socialista, Iago Negueruela, portavoz del grupo, ha mantenido que el Govern "nunca ha tenido intención" de aprobar ni el techo de gasto ni los presupuestos, y ha advertido al PP de que la actual situación de "bloqueo parlamentario" puede conducir a Baleares a unas elecciones anticipadas.

Feijóo da libertad a los presidentes autonómicos

A raíz de las elecciones en Extremadura que fueron convocadas para el próximo 21 de diciembre, tal y como adelantó LA RAZÓN, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio libertad a los presidentes autonómicos populares para convocar elecciones ante las dificultades para llegar a acuerdos con Vox.

Tanto la presidenta de Extremadura, María Guardiola, como el líder de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que fue el primero en mover ficha para el próximo 15 de marzo, adelantaron las elecciones autonómicos. En la misma posición que la presidenta de las Islas Baleares, el máximo representante popular de Aragón, Jorge Azcón, no se ha planteado un adelanto electoral. En este aspecto, Feijóo ha dado libertad a sus barones.