El PSOE acusa a Feijóo de "institucionalizar el racismo" y defiende la Constitución como la herramienta contra el odio

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha realizado este sábado unas declaraciones en las que ha acusado al PP y a Alberto Núñez Feijóo de "institucionalizar el racismo, la xenofobia y la islamofobia". También ha dicho que la Constitución es la herramienta que tiene la democracia contra el odio.

Mínguez ha hecho estas declaraciones después de que el Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, aprobara una moción que implica que la comunidad musulmana no pueda realizar actos religiosos en el polideportivo de la localidad, como venía haciendo hasta ahora. La moción fue facilitada por el PP y Vox.

"El señor Feijóo, lejos de acercar al PP al centro, lo que ha hecho es darle un volantazo hacia la ultraderecha", ha acusado Mínguez, que ha censurado "la moción con tufo racista". "Feijóo lo ha dicho abiertamente: él quiere seducir al votante de Vox para poder llegar al poder. Y le da igual si con eso tiene que institucionalizar el racismo", ha añadido.

"Le decimos al señor Feijóo que no todo cabe en política, que se está con la confrontación o con la convivencia", ha señalado. "Contra los discursos racistas no cabe templanza ni tibieza, y contra la confrontación lo que cabe es más convivencia", ha asegurado Mínguez.