PSOE asegura que hará "todo" por defender la Constitución: "Nunca permitiremos menos Constitución como quieren algunos"

El PSOE ha publicado este sábado un vídeo en el que asegura que "ha hecho, hace y hará todo" por defender la Constitución española y ha advertido de que "nunca" permitirán "menos Constitución como quieren algunos".

"Este es el partido que ha hecho, hace y hará, todo por defenderla y por completarla con las leyes que nos merecemos, por seguir peleando por una vivienda digna para todos y todas, porque nunca permitiremos menos constitución como quieren algunos. Es hoy, somos Constitución, hacemos Constitución", ha reivindicado la formación con motivo de la celebración del Día de la Constitución este sábado 6 de diciembre.

Los socialistas también han avisado de que la Constitución "sería mucho menos Constitución" si se quita la lucha por los derechos de las mujeres, todos los derechos de los trabajadores o poder tener mejores pensiones".

También si se quita de la Carta Magna que "puedan casarse personas del mismo sexo o todas las leyes LGTBI, si desaparece de ella la defensa de la sanidad o la enseñanza pública".

"La Constitución es igualdad, derechos y libertades para todos y todas. Somos el partido que la ha defendido, la defiende y la seguirá fortaleciendo con las leyes que necesitamos. Nunca permitiremos menos Constitución, como algunos quieren. Porque somos Constitución. Hacemos Constitución", aseveran los socialistas.

En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que cumplir con la Constitución "es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente".

"Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia. ¡Feliz Día de la Constitución!", ha subrayado este sábado Sánchez en una publicación en X.