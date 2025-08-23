El PSOE defiende que "la ideología" sí ayuda a "combatir los incendios"

A la par que los incendios que en las últimas semanas han devastado cientos de miles de hectáreas en España empiezan a controlarse, la contienda política va ganando en intensidad. Este sábado, el portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, a través de unas declaraciones (enlatadas) que el PSOE ha difundido a la prensa, ha echado más leña a la hoguera de la última disputa Gobierno-oposición: "Ante los incendios, el PP usa los mismos recursos de siempre, la mentira y el insulto".

De esta forma, el PSOE estira la polémica desatada por las palabras de Elías Bendodo, vicesecretario popular, que tachó de "pirómana" a la directora de Protección Civil y Emergencias socialista, Virginia Barcones, por la forma en la que esta intervino en la crisis, con ataques directos a los presidentes de las comunidades afectadas cuando solicitaron más medios al Estado. "Dato mata relato", sentenció con chulería en una comparecencia que agitó las aguas.

Ahora, el portavoz socialista insiste en proseguir con la disputa por la gestión de los incendios. Frente a un PP que denuncia "negligencias" por parte del Ejecutivo, tanto en la falta de operarios como en la "falta de previsión, planificación, anticipación, inversión, reacción y coordinación", su versión: "Es mentira acusar al Gobierno de no invertir fondos cuando 253 millones de euros han ido directamente a las comunidades autónomas para que invirtieran en prevención y en combate de incendios".

"Esto es el PP: utilidad cero y bronca toda la que haga falta", ha resumido López, que ha contrapuesto la actitud del principal partido de la oposición con el "trabajo serio" del Ejecutivo. En ese aspecto, ha subrayado que para el primer Consejo de Ministros del curso político, el próximo martes, ya están en marcha los primeros decretos de ayudas y la declaración de zonas catastróficas para los afectados.

"La única obsesión del PP es echar a Sánchez"

Por otro lado, y después de que el PP haya dado un portazo a la propuesta del presidente del Gobierno de rubricar un pacto de Estado contra la emergencia climática, López ha lamentado: "El único pacto que les interesa es echar a Sánchez, la única obsesión del PP es echar a Pedro Sánchez, esa es su aportación".

De las críticas populares, que han cargado contra los socialistas por tirar de "ideología" para tapar la gestión, ha añadido: "No se ha mandado apagar el fuego con ideología, se ha mandado con todos los medio disponibles. La UME, el Ejército, la Policía, la Guardia Civil y hasta las ayudas de los países de la Unión Europea que están sobre el terreno". Aun así, ha recalcado que "la ideología sí que puede ayudar a combatir las causas de los incendios o alimentarla" y ha disparado, otra vez: "La ideología es negar el cambio climático como hace Vox y compra el PP".

En cuanto a las comparecencias previstas para la próxima semana en el Senado -de hasta tres miembros del Gobierno- para rendir cuentas por los incendios, López ha asegurado que al PP solo le interesa el ruido. "Si de verdad les importara la realidad y qué tenemos que hacer para que no vuelva a suceder, los primeros que tendrían que comparecer son los presidentes de las comunidades autónomas", ha señalado.