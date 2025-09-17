El PSOE y Junts se reúnen este próximo jueves en Suiza tras las exigencias de los independentistas

El núcleo duro de Junts y la delegación del PSOE, encabezada por el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se reúnen el próximo jueves en Suiza para valorar la estabilidad del Gobierno, después de que los diputados independentistas hayan tumbado la reducción de la jornada laboral o la creación de la oficina anticorrupción.

En este sentido, Carles Puigdemont busca certificar el apoyo de los socialistas y los miembros del Gobierno para aprobar la próxima semana una nueva proposición de Ley enmarcada en la cesión de las competencias relacionadas con la inmigración y que se presume que no saldrá adelante por la falta de apoyo de Podemos.

La decisión de Junts llega después de que el núcleo duro de la formación se haya reunido en Waterloo para valorar la continuidad de su apoyo al Gobierno de cara al próximo mes de octubre en el que han advertido que habrá cambios si Pedro Sánchez no cumple.

Desde Junts señalan que para evitar las elecciones o una posible moción de censura en el Congreso de los Diputados, reclaman tanto al PSC como al PSOE que cedan en todas las concesiones reclamadas por los secesionistas. Con este tablero de juego, el presidente del Gobierno, enviará a José Luis Rodríguez Zapatero para llegar a un acuerdo.

"¿Cree que podrá seguir gobernando?", preguntaba la portavoz de la formación en el Congreso, Miriam Nogueras, al líder de los socialistas. Como respuesta el líder del Ejecutivo ha asegurado la fiabilidad de su Gobierno, después de que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, haya matizado el mensaje de Junts sobre la imposición del catalán a las empresas con más de 250 trabajadores o una facturación anual superior a los 50 millones de euros. El responsable de la cartera ha sentenciado que la modificación sólo afectará a los territorios con lenguas cooficiales.