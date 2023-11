El PSOE se retrata sobre su acuerdo con Junts: "La primera reunión fue en marzo, antes de las elecciones"

Tras tomar y jurar su cargo como Presidente ante el Rey, Pedro Sánchez ha iniciado este mediodía su nuevo mandato. La investidura, que salió adelante ayer, fue comunicada a Felipe VI por la presidenta del Congreso, Armengol, en una reunión que consolidó el respaldo de 179 votos a favor en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, las declaraciones de Santos Cerdán, secretario de la organización del PSOE, para Navarra Televisión, han generado una creciente polémica debido al descontento ciudadano por los acuerdos del PSOE con partidos independentistas para formar Gobierno. En particular, el pacto incluye una ley de amnistía para los acontecimientos relacionados con el referéndum ilegal en Cataluña.

Cerdán defendió el acuerdo, afirmando que "no ha corrido peligro en ningún momento" y destacó la "discreción" en las negociaciones con Junt x Cat que se han llevado "desde la sombra" desde marzo, antes de las elecciones autonómicas. Estas afirmaciones retratan las contradicciones del propio PSOE respecto a su postura anterior de no pactar con los independentistas. Mientras que en la campaña electoral aseguraban que no iban a pactar con estos grupos y que la amnistía no entraba en sus planes por ser "inconstitucional", a espaldas de la ciudadanía española y de sus votantes ya estaban negociando los acuerdos. Estas declaraciones han generando críticas en las redes sociales, con usuarios acusando al partido de cambiar su posición por conveniencia política y cuestionando la transparencia de las decisiones tomadas.

Además de las declaraciones sobre el acuerdo con independentistas, Cerdán abordó la relación del PSOE con Podemos. Ante los rumores de tensiones entre ambos partidos, Cerdán aclaró que "Podemos forma parte de la coalición SUMAR" y que "no se ha vetado a ningún representante de Podemos". Las incertidumbres sobre la distribución de carteras ministeriales en la coalición SUMAR persisten, generando expectación sobre quiénes serán los representantes de Podemos en el nuevo Gobierno.

En este contexto, se vislumbra una legislatura de gobierno sumamente inestable. La variabilidad en las alianzas políticas y las divergencias ideológicas anticipan una etapa impredecible, donde la duración del mandato podría oscilar entre los tradicionales cuatro años y la posibilidad de una crisis gubernamental que podría acortarla significativamente, planteando un escenario político incierto para los próximos meses.