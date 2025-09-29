Sánchez silencia a Robles: es la única ministra sin voz en toda la legislatura tras el Consejo de Ministros

14 de marzo de 2023. Esa fue la última fecha en la que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo la oportunidad de comparecer ante los medios de comunicación tras el Consejo de Ministros. En aquella ocasión tuvo la oportunidad de comunicar la aprobación del Real Decreto con el que la Princesa Leonor comenzaba su formación militar con el final del periodo estival en la Academia General Militar de Zaragoza. Ahora 930 días después de esa comparecencia y con la heredera al trono en el último curso de su formación académica, la responsable de la cartera de Defensa no ha tenido la "suerte" de ser uno de los ministros elegidos en ninguna de las ruedas de prensa.

Pese a la notificación de armas a Israel, que tiene un impacto directo en el presupuesto de Defensa, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, escogió al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para notificar los detalles del documento que ha comenzado su tramitación. Es más, Robles, que no estará presente en el Consejo de Ministros de mañana, es la única representante del Gobierno que ha tenido voz desde que comenzó la tercera legislatura de Sánchez en la Moncloa.

Fuera de los ministros habituales como la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el responsable de Interior, Grande-Marlaska o la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, por el Consejo de Ministros han pasado antes que Margarita en repetidas ocasiones, el Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, o el responsable de Agricultura, Luis Planas. Incluso la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha sido elegida desde Moncloa.

Una nueva concesión de Sánchez para seguir en la Moncloa

Ante un momento en el que los militares y la Armada se encuentran en misiones de relevancia internacional y en el que se han presentado las primeras armas de la nueva flota en el puerto de Ferrol, Margarita Robles no ha conseguido comparecer sentada desde la Moncloa.

Fuera de los canutazos y las declaraciones ante los medios de comunicación en los actos protocolarios, el Gobierno ha limitado sus funciones para evitar declaraciones que pongan en riesgo la investidura. De la misma manera que ocurrió con Josep Borrell, el PSOE no permite a Robles someterse a las preguntas de los medios de comunicación para evitar declaraciones que puedan molestar al resto de los partidos. Ante estos sucesos desde las filas populares, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido la comparecencia de la ministra para dar explicaciones acerca de la contribución del ministerio de Defensa a la operación 'Centinela Oriental'.

La relación de Sánchez con Margarita Robles

"Duerme con el traje puesto... Es una pájara". Pese a que las declaraciones del líder de los socialistas no molestaron a Margarita Robles, ya que "se realizaron en el pasado y no tienen relevancia en el presente", la ministra de Defensa ha pasado de ser una persona habitual en las ruedas de prensa del Congreso a no comparecer ante los medios de comunicación.

Aunque su relación no sea fructífera con Pedro Sánchez desde hace tiempo, el líder de los socialistas califica su participación en el Gobierno como "correcta" y se encuentra contento con la labor de Robles.