Cerca de 20.000 hectáreas de tierra quemada, pero ¡qué bien se está en el palacio La Mareta, con salida directa a la playa, sin miedo a ser increpado porque cuarenta agentes de la Guardia Civil velan por tu protección!

Unas 10.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas y municipios, con la angustia y un nudo en el estómago como únicos enseres recogidos, a la espera de saber si lo han perdido todo. Pero, oye, ¡qué fresquitos son los baños en las piscinas de palacio y qué gratas las veladas en la extensión ajardinada de alrededor de 10.000 metros cuadrados de La Mareta!

Dos muertos y varios heridos graves; las Médulas (Patrimonio de la Humanidad y la mayor mina a cielo abierto de la época romana) destruidas; bolas de fuego irrumpiendo en la Sierra de la Culebra, el municipio de Abejera consumido por las llamas… pero ¡qué bien se está en La Mareta disfrutando del jardín central con lago!

Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia interrumpen su circulación por varios incendios en Orense, pero ¡qué buenas son las instalaciones de la pista de baloncesto y del helipuerto para salir y entrar con discreción!

La ministra Aagesen, encontrándose de vacaciones –como todo el Gobierno–, ofrece su disponibilidad si la situación así lo requiriese. Que, a estas alturas se plantee ese dilema lo dice todo.

Qué bien se está en La Mareta, con esa brisa que proporciona el Atlántico a la Costa Teguise, rodeada de paraje volcánico y plantas autóctonas. Qué bueno es descansar de la corrupción de los amigos de uno, quedándose Puente al frente de X para insultar.

El Gobierno no asume nada de nada, porque no ha venido a gobernar, sino a estar. España se quema, pero ¡qué bien se está en La Mareta!