Qué fue de Alberto Garzón: de ministro y coordinador de IU a su apagón político tras la polémica del chuletón

Tras la celebración de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el Congreso de los Diputados votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno casi cuatro meses después, el 16 de noviembre, publicándose su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, y jurando su cargo ante el Rey un día después.

De esta manera, el jefe del Ejecutivo anunció la composición de su nuevo Gobierno el 20 de noviembre, publicándose su nombramiento, y jurando de nuevo su cargo ante el jefe del Estado también un día después, dando continuidad a los actos con el tradicional traspaso de carteras de los ministros salientes a las nuevas incorporaciones en las respectivas sedes ministeriales.

Fue en ese momento, el 21 de noviembre de 2023, cuando el por entonces ministro de Consumo, Alberto Garzón, abandonó la primera línea de la política al traspasarle sus funciones a Pablo Bustinduy, actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Sin embargo, el por entonces ministro anunció tres días antes de su último acto público, coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez, su dimisión como coordinador de Izquierda Unida, completando el paso que dio en junio de ese mismo año al anunciar a la dirección del partido su intención de "abandonar la primera línea política".

Desde entonces poco se sabe del que fuese artífice de la unión de Izquierda Unida al espacio plurinacional de Sumar, liderado por la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Su retirada definitiva de la política en noviembre de 2023 era algo que se esperaba desde que anunciase que tenía esa intención en junio, así que tras dar un paso al lado, y debido a la vorágine de la inestabilidad gubernamental del Ejecutivo tras gobernar en minoría parlamentaria, la actualidad del exministro ha pasado desapercibida para la opinión pública.

Qué fue de Alberto Garzón: su vuelta a la universidad

Poco se sabe de Alberto Garzón desde que traspasara su cartera al ministro Bustinduy. El pasado 1 de febrero, apenas dos meses después de su retirada de la vida política activa, el exministro publicó un vídeo en su perfil de Instagram en el que anunciaba cuáles serían sus principales proyectos de futuro: retormar, de manera regular, sus artículos en el digital 'eldiario.es', en los que trataría temas como la "política, economía o la crisis ecosocial", así como continuar con su carrera académica, ya que explicó que tuvo que dejar a medias su tesis doctoral, y colaborar con consultoras para contribuir en esos "conocimientos" que pueda aportar sobre la crisis 'ecosocial'.

En este sentido, el que fuera coordinador de IU, señala en su perfil de LinkedIn que sigue siendo director de la Revista Cultural 'LaU', a jornada parcial, y que en julio del pasado año retomó su doctorado en el Instituto de Ciencia y Tecología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB).

Además, el 25 de abril de 2024, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga reconoció a Garzón como "Alumno de Honor", ya que estudió allí su licenciatura en Economía. También volvió a impartir clases sobre Economía Biofísica y modelos de desarrollo económico en la Universidad de País Vasco (UPV/EHU) y ha participado en conferencias y congresos.

El año pasado, Garzón también participó en la Feria del Libro para firmar ejemplares, y también ha publicado la segunda edición de su libro 'Por qué soy comuninista'. Mientras, el que fuera ministro de Consumo durante la anterior Legislatura de Pedro Sánchez, sigue trabajando en este campo y se encuentra escribiendo otro libro, que aún se encuentra en fase de "documentación e investigación", y que ya ha completado "20 cuadernos con notas" para su elaboración.