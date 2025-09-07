Qué fue de Ana Pastor: de la presidencia del Congreso a una nueva vida entre la sanidad y el servicio público

Ana Pastor Julián, médica de formación y una de las figuras más reconocibles del Partido Popular en las últimas dos décadas, ha dado un giro importante a su carrera. Tras haber sido ministra de Sanidad y de Fomento, y ocupar la presidencia del Congreso de los Diputados entre 2016 y 2019, en la primavera de 2024 anunció que abandonaba su escaño por Pontevedra para emprender un nuevo camino en el ámbito profesional vinculado a la Sanidad. Su destino fue la presidencia de AMA, la Agrupación Mutual Aseguradora, una de las principales entidades del sector, que agrupa y protege a profesionales de la salud.

La noticia supuso el cierre de una etapa parlamentaria larga e intensa, marcada por su estilo sobrio y conciliador. En sus palabras de despedida ante el pleno, Pastor reivindicó la democracia "viva y vibrante" y la nobleza del servicio público, subrayando además la importancia de mantener el humor en la política.

Este fue un discurso cargado de emoción que coincidió con un momento simbólico: la inauguración de su retrato en la Galería de Presidentes del Congreso, pintado por Hernán Cortés. Con ello, se sumaba oficialmente a la historia institucional del país, junto a quienes en otras etapas presidieron la Cámara.

Vocación por el servicio público

Aunque apartada del día a día parlamentario, Pastor no ha dejado de estar presente en la actualidad. Su formación médica, a menudo recordada durante su paso por el Ministerio de Sanidad, volvió a cobrar protagonismo en abril de 2025, cuando salvó la vida de un pasajero en un vuelo de Almería a Madrid.

Al producirse una emergencia a bordo y encontrarse un hombre inconsciente, la exministra se levantó de su asiento y aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que el avión aterrizó y el afectado pudo ser atendido por personal sanitario. El gesto, espontáneo y profesional, fue recogido por los medios como una muestra de que su vocación de servicio público sigue intacta más allá de los cargos políticos.

Su paso a la presidencia de AMA confirma, además, la continuidad de ese compromiso en otra dimensión. Desde esa plataforma, Pastor ha encontrado un espacio para seguir vinculada a la Sanidad y al bienestar de los profesionales, esta vez desde el ámbito institucional y empresarial, poniendo su experiencia política y su conocimiento médico al servicio de un colectivo clave en la sociedad.

A lo largo de su carrera, Ana Pastor ha sido reconocida incluso por adversarios políticos como una figura respetuosa y de trato cercano. Sus años al frente del Congreso, marcados por el complejo panorama de la fragmentación parlamentaria, mostraron su capacidad de mantener el equilibrio en una Cámara especialmente tensionada. Hoy, retirada de la primera línea política pero con un nuevo horizonte profesional, sigue representando esa combinación de rigor, vocación y humanidad que ha caracterizado toda su trayectoria.