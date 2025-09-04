Los que los socialistas impidieron comparecer en el Parlamento navarro tendrán que hacerlo en el Senado

En el Parlamento de Navarra se libraron de comparecer en la Comisi´pn que investiga la presunta corrupción del PSOE. Ahora, tendrán que hacerlo en el Senado. UPN ha dado dado este paso tras confirmarse la apertura de plazo para incluir nuevas comparecencias al plan de trabajo de la Comisión de Investigación de la Cámara Alta.

La lista incluye a María Chivite, Uxue Barkos, Ramón Alzórriz, Elma Saiz, Javier Remírez, José Luis Arasti y todos los trabajadores que ha tenido desde sus inicios la empresa Servinabar 2000, SL, incluidos la hermana de Santos Cerdán y la pareja de Ramón Alzórriz.

UPN ha insistido en que “nuestra intención inicial era que todas estas personas comparecieran en el Parlamento de Navarra, pero dado que el PSN, EH Bildu y Geroa Bai han convertido esa comisión en un paripé para taparlo todo, nosotros actuamos de inmediato para que estas personas no dejaran de dar explicaciones”.

Asimismo, han reprochado la “hipocresía” de María Chivite y otros dirigentes socialistas como Elma Saiz “que por un lado han manifestado de boquilla que ofrecen su total colaboración, mientras por otro lado se han encargado de que la Comisión del Parlamento no les citara ni a ellas ni a otras personas clave de la supuesta trama de mordidas en adjudicaciones de obras públicas que habría liderado Santos Cerdán”.

